Awesome Modified - indicador para MetaTrader 5

Manuel Sanchon | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Este indicador é uma modificação do clássico Indicador Awesome.

Ele calcula a taxa suavizada de variação de duas médias exponenciais. Mais precisamente, o indicador tem 5 entradas: shortmean, mediummean e longmean para as três médias exponenciais (por padrão, 18, 40 e 200, respectivamente). As duas últimas entradas indicam a média exponencial para a taxa de variação entre o shortmean-mediummean e mediummean-longmean.

Na imagem a seguir é possível visualizar este indicador em um gráfico horário de USDJPY com as entradas 5, 34 e 200 para as médias exponenciais e 12 e 18 para os meios das taxas de variação. Você pode comparar o indicador com o clássico indicador Awesome que tem como entradas iguais a 5 e 34 para as médias exponenciais.

Indicador Awesome Modificado em MQL5

Indicador Awesome Modificado

DeMarker (DeM) DeMarker (DeM)

O Indicador Demarker (DeM) consiste em comparar o período máximo atual com o período máximo anterior. Quando o indicador cai abaixo de 30, uma reversão altista deve ser esperada. Quando o indicador sobe acima de 70, uma reversão baixista deve ser esperada.

Custom Moving Average Custom Moving Average

A Média Móvel Personalizada (Custom Moving Average) é um exemplo de um indicador personalizado pelo usuário - ela calcula e mostra a Média Móvel.

Fractals Modified Fractals Modified

Este indicador é uma pequena modificação do Indicador Fractals clássico. Você pode escolher o número ou as barras esquerda/direita para ter uma nova parte superior ou inferior, bem como um deslocamento do parâmetro.

EasyXML - Analisador XML EasyXML - Analisador XML

EasyXML é uma Biblioteca nativa de Análise XML em MQL5. Ele pode analisar XML a partir de três fontes diferentes: URL, arquivo e string de entrada. Ele é completamente orientado a objeto e se esforça para integrar ordenadamente com MQL5, já que ele utiliza CObject e CArrayObj da biblioteca padrão em MQL5 para armazenar o DOM.