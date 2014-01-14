Participe de nossa página de fãs
Awesome Modified - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2633
- Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Este indicador é uma modificação do clássico Indicador Awesome.
Ele calcula a taxa suavizada de variação de duas médias exponenciais. Mais precisamente, o indicador tem 5 entradas: shortmean, mediummean e longmean para as três médias exponenciais (por padrão, 18, 40 e 200, respectivamente). As duas últimas entradas indicam a média exponencial para a taxa de variação entre o shortmean-mediummean e mediummean-longmean.
Na imagem a seguir é possível visualizar este indicador em um gráfico horário de USDJPY com as entradas 5, 34 e 200 para as médias exponenciais e 12 e 18 para os meios das taxas de variação. Você pode comparar o indicador com o clássico indicador Awesome que tem como entradas iguais a 5 e 34 para as médias exponenciais.
Indicador Awesome Modificado
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/2134
