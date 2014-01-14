Ставь лайки и следи за новостями
Awesome Modified - индикатор для MetaTrader 5
Данный индикатор представляет собой модифицированную версию классического индикатора Awesome Oscillator.
Он выполняет расчет сглаженного значения отношения двух экспоненциальных средних.
Индикатор имеет 5 параметров: shortmean, mediummean и longmean задают периоды средних (по умолчанию они равны 18, 40 и 200 соответственно). Последние два входных параметра определяют период усреднения отношения между средними shortmean/mediummean и mediummean/longmean.
На рисунке ниже приведен расчет индикатора на часовом графике с параметрами 5, 34 и 200 для экспоненциальных средних и периоды усреднения их отношений, равные 12 и 18. Можно сравнить полученные значения с классическим индикатором Awesome Oscillator, периоды усреднения которого равны 5 и 34.
Индикатор Awesome Modified
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/2134
