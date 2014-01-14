CodeBaseSecciones
Indicadores

Relleno de Color de Momentum - indicador para MetaTrader 5

El Indicador Técnico Momentum mide el cambio de precio de un instrumento financiero en un lapso de tiempo determinado. Momentum se calcula como una relación de precio de hoy con el precio en períodos anteriores.

Se aprecia color cuando este indicador se impulsa por encima/debajo del "nivel de la línea". El parámetro de entrada adicional es la "línea de nivel", cuando opera el cálculo de color.


Momentum Color Fill

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/934

