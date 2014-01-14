Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Relleno de Color de Momentum - indicador para MetaTrader 5
El Indicador Técnico Momentum mide el cambio de precio de un instrumento financiero en un lapso de tiempo determinado. Momentum se calcula como una relación de precio de hoy con el precio en períodos anteriores.
Se aprecia color cuando este indicador se impulsa por encima/debajo del "nivel de la línea". El parámetro de entrada adicional es la "línea de nivel", cuando opera el cálculo de color.
Variante del clásico Indicador Awesome. Calcula la tasa de variación suavizada de dos medias exponenciales.