这个指标是经典Awesome indicator指标的改进版。
它计算两个变化的指数平均的平滑率。更准确的说，该指标有5个输入参数：短期均线，中期均线和长期均线，代表三种指数平均（默认分别为18,40,和200）。最后两个输入参数表示短期平均-中期平均和中期平均-长期平均间变化率的指数平均。
在下图中你可以看到这个指标在USDJPY小时图上，输入参数为5,34和200的指数平均以及周期为12和18的变化率的平均。你可以将指数平均的输入参数为5和34的经典Awesome指标和这个指标进行比较。
改进的Awesome指标
