CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

GannSwingsVIII - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2854
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Rosh

Семафорный сигнальный индикатор с зигзагом.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 10.10.2007.

Рис.1 Индикатор GannSwingsVIII

Рис.1 Индикатор GannSwingsVIII

QQECloud_HTF QQECloud_HTF

Индикатор QQECloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Ask Bid Ticks Ask Bid Ticks

"AskBidTicks" - высокоточный инструмент для анализа микроструктуры рынков в реальном времени. Он экспортирует тиковые цены в CSV-файл.

TTM-Trend TTM-Trend

Индикатор с использованием анализа значений Heiken Ashi Open и Heiken Ashi Close за период.

RSI_BARS RSI_BARS

Индикатор окрашивает бары в цвет текущего тренда, рассчитанного по данным технического индикатора RSI.