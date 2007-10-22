Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
T3_DPO-v1 - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4944
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Ramdass - Conversion only
Используется детрендер на Т3-фильтре, а "моментом" является непосредственно цена, взятая по закрытию бара.
Используется детрендер на Т3-фильтре, а "моментом" является непосредственно цена, взятая по закрытию бара.
TD Sequential
Секвента (Sequential) — это механическая торговая система, разработанная Томасом Демарком.TDI-2
Индикатор «Индекс обнаружения тренда» Измененный индикатор " TDI ".
SUPRESMultiFrame
Индикатор, интересно рисует уровни, особенно на малых.SuperWoodiesCCI
Индикатор для стратегии с использованием CCI. При торговле Woodies CCI все, что надо - найти Woodies CCI паттерны.