代码库部分
XDPO - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
此指标在价格和它的双均线间绘制彩色云图。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

原版指标以 MQL4 语言编写并首次发表在 代码基地 22.10.2007。

图例 1. 指标 XDPO

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2100

