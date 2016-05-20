und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
PrevDayAndFloatingPivot_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 686
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der PrevDayAndFloatingPivot Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Der Indikator benötigt die compilierte Indikatordatei PrevDayAndFloatingPivot.mq5. Kopieren Sie diese in den Ornder terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Abbildung 1. Indikator PrevDayAndFloatingPivot_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2086
Der StepSto_v1 Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.CandleStop_HTF
Der CandleStop Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
Der TrendTriggerMod Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.Renko_v2
Der Indikator implementiert ein Ausbruchsystem unter Verwendung der Renkochannels.