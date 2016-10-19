無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
PrevDayAndFloatingPivot_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 835
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つPrevDayAndFloatingPivot指標：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
この指標の操作はコンパイルされたPrevDayAndFloatingPivot.mq5 指標ファイルを必要とします。このファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。
図1 PrevDayAndFloatingPivot_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2086
StepSto_v1_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むStepSto_v1 指標CandleStop_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つCandleStop指標
TrendTriggerMod_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つTrendTriggerMod指標Renko_v2
この指標は、蓮子チャネルを使用してブレイクスルーシステムを実現します。