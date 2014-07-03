Indicador PrevDayAndFloatingPivot com a opção de selecionar o timeframe disponível nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

O indicador requer a compilação do arquivo PrevDayAndFloatingPivot.mq5 para funcionar. Colocar na pasta terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Figura 1. Indicador PrevDayAndFloatingPivot_HTF