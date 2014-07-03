Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
PrevDayAndFloatingPivot_HTF - indicador para MetaTrader 5
1204
Indicador PrevDayAndFloatingPivot com a opção de selecionar o timeframe disponível nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período do indicador no gráfico (timeframe)
O indicador requer a compilação do arquivo PrevDayAndFloatingPivot.mq5 para funcionar. Colocar na pasta terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Figura 1. Indicador PrevDayAndFloatingPivot_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2086
