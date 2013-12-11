Индикатор BykovTrend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор AdaptiveRenko с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор, основанный на пересечении двух разнопериодных моментумов, выполненный в виде цветного облака.

Индикатор StepSto_v1 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.