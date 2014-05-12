Pon "Me gusta" y sigue las noticias
MomCross - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Taylor Stockwell
Indicador basado en la intersección de dos momentum de periodos diferentes, realizado en forma de nube de color.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el atrtículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base el 29.10.2007.
Figura 1. Indicador MomCross
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2083
