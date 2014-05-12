CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

MomCross - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1012
Ranking:
(18)
Publicado:
Actualizado:
momcross.mq5 (6.59 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Taylor Stockwell

Indicador basado en la intersección de dos momentum de periodos diferentes, realizado en forma de nube de color.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el atrtículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base el 29.10.2007.

Figura 1. Indicador MomCross

Figura 1. Indicador MomCross

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2083

WATR_HTF WATR_HTF

Indicador WATR con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

AdaptiveRenko_HTF AdaptiveRenko_HTF

Indicador AdaptiveRenko con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

StepMA_v6.4_HTF StepMA_v6.4_HTF

Indicador StepMA_v6.4 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Exp_BlauErgodic Exp_BlauErgodic

Sistema comercial con uso del oscilador BlauErgodic.