Nikolay Kositsin
実際の著者：

Taylor Stockwell

色付きの雲の形で描かれた異なる周期を持つ2つのモメンタムの交差に基づく指標

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

この指標はもともとMQL4で書かれ2007年10月29日にコードベースに公開されました。

図1　MomCross指標

図1　MomCross指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2083

