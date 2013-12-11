Ставь лайки и следи за новостями
MomCross - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
Taylor Stockwell
Индикатор, основанный на пересечении двух разнопериодных моментумов, выполненный в виде цветного облака.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 29.10.2007.
Рис.1. Индикатор MomCross
