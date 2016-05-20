und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
MomCross - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 821
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der echte Autor:
Taylor Stockwell
Indikator basierend auf der Kreuzung von zwei Momentums mit verschiedenen Perioden, gezeichnet in Form einer farbigen Wolke.
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 29.10.2007.
Abbildung 1. Indikator MomCross
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2083
Der FxTrend 25EMA basiert auf der Differenz des EMA 25 Wertes während zweier verschiedener Zeitpunkte.WATR_HTF
Der WATR Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
Der CandleStop Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.StepSto_v1_HTF
Der StepSto_v1 Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.