CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

MomCross - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
821
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
momcross.mq5 (6.59 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der echte Autor:

Taylor Stockwell

Indikator basierend auf der Kreuzung von zwei Momentums mit verschiedenen Perioden, gezeichnet in Form einer farbigen Wolke.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 29.10.2007.

Abbildung 1. Indikator MomCross

Abbildung 1. Indikator MomCross

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2083

FxTrend 25EMA FxTrend 25EMA

Der FxTrend 25EMA basiert auf der Differenz des EMA 25 Wertes während zweier verschiedener Zeitpunkte.

WATR_HTF WATR_HTF

Der WATR Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

CandleStop_HTF CandleStop_HTF

Der CandleStop Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

StepSto_v1_HTF StepSto_v1_HTF

Der StepSto_v1 Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.