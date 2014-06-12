请观看如何免费下载自动交易
一款基于两个不同周期的动量交叉的指标, 以彩色云图形式绘制。
真实作者:
Taylor Stockwell
一款基于两个不同周期的动量交叉的指标, 以彩色云图形式绘制。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
原版指标以 MQL4 语言编写并首次发表在 代码基地 29.10.2007。
图例 1. 指标 MomCross
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2083
