MomCross - indicador para MetaTrader 5
- 1359
Autor Real:
Taylor Stockwell
Um indicador baseado no cruzamento de dois indicadores momentums com períodos diferentes, visualizado na forma de uma nuvem colorida.
O indicador usa a classe SmoothAlgorithms.mqh da biblioteca (deve ser copiado na pasta terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e publicado pela primeira vez na Base de Código em 29.10.2007.
Figura 1. Indicador MomCross
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2083
