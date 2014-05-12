CodeBaseSecciones
WATR_HTF - indicador para MetaTrader 5

Indicador WATR con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  //Periodo del gráfico del indicador

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador WATR.mq5.

Figura 1. Indicador WATR_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2079

