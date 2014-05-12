Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
WATR_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 942
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador WATR con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //Periodo del gráfico del indicador
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador WATR.mq5.
Figura 1. Indicador WATR_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2079
Indicador AdaptiveRenko con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.Dynamic_trend_cleaned_up
Indicador de señal de semáforo, que forma sus señales al atravesar el canal de precio dinámico.
Indicador basado en la intersección de dos momentum de periodos diferentes, realizado en forma de nube de color.StepMA_v6.4_HTF
Indicador StepMA_v6.4 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.