代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Dynamic_trend_cleaned_up - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1435
等级:
(23)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

OfficeFX Group

一款信号亮信号指标，信号形成于突破动态价格通道时。

原版指标以 MQL4 语言编写并首次发表在 mql4.com 代码基地 29.10.2007。

Fig.1 Indicator Dynamic_trend_cleaned_up

图例.1 指标 Dynamic_trend_cleaned_up

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2077

T3_iAnchMom T3_iAnchMom

一款非归一化振荡器，以彩色点的形式实现。

BykovTrend_HTF BykovTrend_HTF

此 BykovTrend 指标在输入参数中有时间帧选项。

AdaptiveRenko_HTF AdaptiveRenko_HTF

此 AdaptiveRenko 指标在输入参数中有时间帧选项。

WATR_HTF WATR_HTF

此 WATR 指标在输入参数中有时间帧选项。