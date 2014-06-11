请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Dynamic_trend_cleaned_up - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1435
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者:
OfficeFX Group
一款信号亮信号指标，信号形成于突破动态价格通道时。
原版指标以 MQL4 语言编写并首次发表在 mql4.com 代码基地 29.10.2007。
图例.1 指标 Dynamic_trend_cleaned_up
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2077
