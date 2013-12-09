Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Dynamic_trend_cleaned_up - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2791
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
OfficeFX Group
Семафорный сигнальный индикатор, формирующий свои сигналы при пробое динамического ценового канала.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 29.10.2007.
Рис.1 Индикатор Dynamic_trend_cleaned_up
MaksiGen_Channels
Индикатор диапазона изменения цены.MaksiGen_Range_Move
Индикатор для определения флета.
BlauErgodic_HTF
Индикатор BlauErgodic (эргодический осциллятор Уильяма Блау) с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.T3_iAnchMom
Ненормированный осциллятор, реализованный в виде цветных значков.