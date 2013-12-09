Реальный автор:

OfficeFX Group

Семафорный сигнальный индикатор, формирующий свои сигналы при пробое динамического ценового канала.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 29.10.2007.

Рис.1 Индикатор Dynamic_trend_cleaned_up