Indicadores

Dynamic_trend_cleaned_up - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1324
Avaliação:
(23)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

OfficeFX Group

Um indicador de sinal tipo semáforo formando sinais na ruptura do canal de preço dinâmico.

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 29.10.2007.

Fig.1 Indicador Dynamic_trend_cleaned_up

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2077

