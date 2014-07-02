Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Dynamic_trend_cleaned_up - indicador para MetaTrader 5
- 1324
Autor real:
OfficeFX Group
Um indicador de sinal tipo semáforo formando sinais na ruptura do canal de preço dinâmico.
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 29.10.2007.
Fig.1 Indicador Dynamic_trend_cleaned_up
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2077
