RVI BARS - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
Perky
Индикатор окрашивает бары в цвет, соответствующий текущему тренду, который определяется при помощи индикатора RVI (Relative Vigor Index).
Если направление тренда и свечи совпадают, то цвет бара светлый, если противоположны, то цвет тёмный.
Рис.1. Индикатор RVI_BARS
