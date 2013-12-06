Реальный автор:

Perky

Индикатор окрашивает бары в цвет, соответствующий текущему тренду, который определяется при помощи индикатора RVI (Relative Vigor Index).



Если направление тренда и свечи совпадают, то цвет бара светлый, если противоположны, то цвет тёмный.

Рис.1. Индикатор RVI_BARS