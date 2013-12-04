Смотри, как бесплатно скачать роботов
Fish - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
Yura Prokofiev
Вариант индикатора Fisher Transform, выполненный в виде цветной гистограммы.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 31.10.2007.
Рис.1. Индикатор Fish
