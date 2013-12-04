CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Fish - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3121
Рейтинг:
(34)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Yura Prokofiev

Вариант индикатора Fisher Transform, выполненный в виде цветной гистограммы.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 31.10.2007.

Рис.1. Индикатор Fish

Рис.1. Индикатор Fish

EMA Bands EMA Bands

Два канала, построенных на основе скользящих средних от цен High и Low ценовых таймсерий.

MACD-2 MACD-2

Индикатор MACD в виде цветного облака и разность между MACD и сигнальной линией в виде цветной гистограммы.

Fish_HTF Fish_HTF

Индикатор Fish с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

WPR_3HTF WPR_3HTF

Три индикатора Larry Williams' Percent Range с трех различных таймфреймов отображаются на одном графике.