CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

1_FISH - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
940
Ranking:
(6)
Publicado:
1_Fish.mq4 (2.82 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: Yura Prokofiev

Indicador 1 FISH.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7553

PriceVSwma PriceVSwma

Indicador Price VSwma.

V-T&B V-T&B

Indicador V-T&B.

Aroon Up & Dn Costumizado Aroon Up & Dn Costumizado

Indicador Aroon Up & Dn Costumizado.

XprofuterDD & XprofuterOverlay XprofuterDD & XprofuterOverlay

Se basa en el comportamiento posible del horario del precio.