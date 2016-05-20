Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
WPR_3HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Drei Larry Williams' Percent Range Indikatoren von drei verschiedenen TimeFrames die am gleichen Chart angezeigt werden.
Abbildung 1. Indikator WPR_3HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2059
Fisher_mbk_HTF
Der Fisher_mbk Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.Fisher_mbk
Normalisierter Oszillator der die Fisher's Transformation verwendet gezeichnet in Form eines Farbhistogramms.