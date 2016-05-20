CodeBaseKategorien
WPR_3HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
675
(25)
wpr_3htf.mq5 (12.07 KB) ansehen
Drei Larry Williams' Percent Range Indikatoren von drei verschiedenen TimeFrames die am gleichen Chart angezeigt werden.

Abbildung 1. Indikator WPR_3HTF

Abbildung 1. Indikator WPR_3HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2059

Fisher_mbk_HTF Fisher_mbk_HTF

Der Fisher_mbk Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Fisher_mbk Fisher_mbk

Normalisierter Oszillator der die Fisher's Transformation verwendet gezeichnet in Form eines Farbhistogramms.

Flat Flat

Indikator zum Messen der Marktvolatilität.

MACD-2 MACD-2

MACD Indikator in Form einer farbigen Wolke und die Differenz zwischen dem MACD und der Signallinie ist in Form eines Farbhistogramms.