Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
WPR_3HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2336
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Три индикатора Larry Williams' Percent Range с трех различных таймфреймов отображаются на одном графике.
Рис.1. Индикатор WPR_3HTF
Fish_HTF
Индикатор Fish с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Fish
Вариант индикатора Fisher Transform, выполненный в виде цветной гистограммы.
Fisher_mbk_HTF
Индикатор Fisher_mbk с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ADX BARS
Индикатор окрашивает бары в цвет текущего тренда, рассчитанного по данным технического индикатора ADX.