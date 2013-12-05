CodeBaseРазделы
Индикаторы

WPR_3HTF - индикатор для MetaTrader 5

Три индикатора Larry Williams' Percent Range с трех различных таймфреймов отображаются на одном графике.

Рис.1. Индикатор WPR_3HTF

