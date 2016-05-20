CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Fisher_mbk_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
672
Rating:
(24)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Fisher_mbk Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Kopieren Sie die compilierte Fisher_mbk.mq5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Abb.1. Fisher_mbk_HTF Indikator

Abb.1. Fisher_mbk_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2058

Fisher_mbk Fisher_mbk

Normalisierter Oszillator der die Fisher's Transformation verwendet gezeichnet in Form eines Farbhistogramms.

Exp_BlauErgodic Exp_BlauErgodic

Dieses Handelssystem verwendet den BlauErgodic Oszillator.

WPR_3HTF WPR_3HTF

Drei Larry Williams' Percent Range Indikatoren von drei verschiedenen TimeFrames die am gleichen Chart angezeigt werden.

Flat Flat

Indikator zum Messen der Marktvolatilität.