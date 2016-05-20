Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Fisher_mbk_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Der Fisher_mbk Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Kopieren Sie die compilierte Fisher_mbk.mq5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Abb.1. Fisher_mbk_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2058
Fisher_mbk
Normalisierter Oszillator der die Fisher's Transformation verwendet gezeichnet in Form eines Farbhistogramms.Exp_BlauErgodic
Dieses Handelssystem verwendet den BlauErgodic Oszillator.