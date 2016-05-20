Der Fisher_mbk Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Kopieren Sie die compilierte Fisher_mbk.mq5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Abb.1. Fisher_mbk_HTF Indikator