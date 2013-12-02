Реальный автор:

Archer Trading, LLC

Набор Фибо-уровней (точек разворота), построенных по дневным свечкам.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 01.11.2007.

Рис.1. Индикатор Pivot_Fibs