Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Pivot_Fibs - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4023
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Archer Trading, LLC
Набор Фибо-уровней (точек разворота), построенных по дневным свечкам.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 01.11.2007.
Рис.1. Индикатор Pivot_Fibs
MACD Cloud
Индикатор MACD, выполненный в виде цветного облака.iAnchMom
Ненормированный осциллятор, реализованный в виде цветной гистограммы.
Fisher_mbk
Нормированный осциллятор с использованием преобразования Фишера, выполненный в виде цветной гистограммы.Flat
Индикатор для измерения волатильности рынка.