Indikator MACD gezeichnet in Form einer farbigen Wolke.

Zwei Channels gezeichnet auf Basis von zwei Gleitenden Durchschnitten auf Hoch- und Tiefkurse.

Ein Channel der Fraktale verwendet, implementiert als Wolke.

Ergodic Oszillator vom "Momentum, Richtung und Divergenz" von William Blau, implementiert in Form eines Farbhistogramms mit einer Signallinie implementiert als eine farbige Wolke.