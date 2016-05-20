und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Pivot_Fibs - Indikator für den MetaTrader 5
Der echte Autor:
Archer Trading, LLC
Eine Menge von Fibolevels (Pivotpunkte) gezeichnet auf tägliche Kerzen.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 01.11.2007.
Abbildung 1. Indikator Pivot_Fibs
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2048
