CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Pivot-2 - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1411
Rating:
(40)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
pivot-2.mq5 (12.59 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der echte Autor:

Aborigen

Eine Menge von Pivotlevels.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 05.11.2007.

Abb.1.1 Indikator Pivot-2

Abb.1.1 Indikator Pivot-2

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2037

Keltner Channel HTF Keltner Channel HTF

Der Keltner Channel Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Exp_BlauTSStochastic Exp_BlauTSStochastic

Dieses Handelssystem verwendet den BlauTSStochastic Oszillator.

Smooth Candle S Smooth Candle S

Vier gleitende Durchschnitte basierend auf den mittleren Werten von Open, Low, High und Close des Kerzencharts.

Standard_Deviation_Channels Standard_Deviation_Channels

Zwei Standardabweichungs-Channels die automatisch am Chart positioniert werden.