ポケットに対して
インディケータ

Pivot-2 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
pivot-2.mq5 (12.59 KB) ビュー
実際の著者：

Aborigen

ピボットレベルのセット

この指標はもともとMQL4で書かれ2007年11月5日にコードベースに公開されました。

図1.1 Pivot-2指標

図1.1 Pivot-2指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2037

