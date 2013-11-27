Смотри, как бесплатно скачать роботов
UltraWPR_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1992
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Индикатор UltraWPR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора
Рис.1. Индикатор UltraWPR_HTF
