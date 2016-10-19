コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

UltraWPR_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
ultrawpr.mq5 (10.93 KB) ビュー
ultrawpr_htf.mq5 (12.24 KB) ビュー
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つUltraWPR指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間

図1　UltraWPR_HTF指標

図1　UltraWPR_HTF指標

