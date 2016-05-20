CodeBaseKategorien
Indikatoren

UltraWPR_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
632
Rating:
(23)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
ultrawpr.mq5 (10.93 KB) ansehen
ultrawpr_htf.mq5 (12.24 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich

Der UltraWPR Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode

Abbildung 1. Indikator UltraWPR_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2031

