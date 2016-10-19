コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

CoensioTrader1V06 - MetaTrader 5のためのエキスパート

Krzysztof Szymczyk | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1185
評価:
(40)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

CoensioTrader1は、主に、市場動向と市場の価格行動の2つだけの基本的な、しかし非常に強力な市場原理に基づいており、オープンかつ無料でコミュニティにサポートされた自動取引システム（ATS）です。

このシステムは「トレンド狩り」の原則にかかっており、いくつかの市場の条件が満たされたときのみに市場に参入します。トレンド検出は、毎日の2重指数移動平均(DEMA) 指標に基づいています。

拡張統計的調査は、市場は、3つの連続した日のDEMA値が同じ方向を指す場合に初めて「トレンド状態」として考えることができることを示しました。トレンド状態が検出された場合に、システムは、現在のトレンド方向で最高の参入ポイントを検索します。参入ポイントは、下記に説明されたようにボリンジャーバンド指標とスイングロー/スイングハイ価格行動に基づきます。

買いシグナル

システムは、次のたびに買い取引に参入します。

  1. 市場が「強気」で上昇トレンド状態にあります。
  2. 価格は下部のボリンジャーバンドの下から来ます。
  3. 「スイングロー」価格行動が検出されます：低 - >さらに低い低 - >高い低

図1：買い参入の例

図1　買い参入の例

売りシグナル

システムは、次のたびに売り取引に参入します。

  1. 市場が「弱気」で下降トレンド状態にあります。
  2. 価格は上部のボリンジャーバンドの上から来ます。
  3. 「スイングハイ」価格行動が検出されます：高 - >さらに高い高 - >低い高

図2：売り参入の例

図2　売り参入の例

システムは、多通貨ベースの取引システムの正確かつ現実的なバックテスト分析を実施する可能性を提供するMQL5プログラミング言語で書かれています。

多通貨システムのバックテストで成功するための鍵は「ティックに基づいた」EAフロー制御を放棄して「タイマーに基づいた」ものを使用することです。これはEAの基本通貨は「静かな」市場時間中に価格ティックを受信しない場合の停滞を防ぐことができます。またシステムは、健康的なリスク/報酬比を有しており、設定可能なトレーリングステップ（TrailingStopLossStepパラメータを使用して）をもつトレーリング「ストップロス」メカニズムを使用しています。

ロットサイズは（LotSizeパラメータを使用した）固定サイズ、（決済逆指値レベルおよび%での株式リスクに基づいたRiskMaxを使用した）比例ロットサイズ、または（口座残高の変化に応じてロットサイズの大きさを変えるLotBalanceDividerパラメータを使用した）動的ロットサイズに設定できます。そのほか、システムには、標準的なレベルに基づいた「決済逆指値」と株式に基づいた「決済逆指値」の2つの異なる「takeprofit」アクションが組み込まれています。多通貨取引システムでは口座の資本は大幅に口座残高を超えて上昇することができ、この事実は、すべての取引を決済してそのまま現在の利益を取る機会を与えます。このスマートな動きが劇的にシステムの収益性を向上させます。

既に上述したように、CoensioTrader1は自由でオープンプロジェクトです。しかし、すべてのCoensioTrader1プロジェクトのメンバーは積極的に将来のシステムの改善に貢献すべきです。

これを可能にするために、システムは、すべてのプロジェクトメンバーの計算能力を利用することが可能であるように設計されています。よって、プロジェクトメンバーがシステムの最適化を実行するたびに結果が検証され、興味深い結果がある場合には最適化パラメータが自動的にCoensioサーバーデータベースにアップロードされ、直接、他のジェクトメンバーと共有されます。

最も有給結果は以下のように定義される「CoensioIndex」を使用して選択されます。

CoensioIndex = ProfitFactor * BalanceGrowth[%] / EquityDrawDown[%]2
ここで BalanceGrowth[%] = 100 * Profit / InitialDeposit です。

結果：

Rank:CoensioIndex：InitialDeposit：Profit:Growth:ProfitFactor:LotSize:EquityDrawdown:BalanceDrawdown:Trades:MT5 Report:Risk Level:User:
167.44$100000$1538710615387.11%1.49Proportional18.46%$21245691714N/AN/Acoensio
247.313$100000$1394941713949.42%1.50Proportional21.01%$21245691705N/AN/Acoensio
334.784$100000$1497481114974.81%1.46Proportional25.11%$25954231772N/AN/Acoensio
434.599$100000$63941016394.10%1.55Proportional16.90%$9556911666N/AN/Acoensio
529.316$100000$1429549914295.50%1.46Proportional26.67%$25954231776N/AN/Acoensio
627.997$100000$1448246514482.47%1.45Proportional27.37%$26949471746N/AN/Acoensio
724.631$100000$1128109211281.09%1.48Proportional26.06%$20500791691N/AN/Acoensio
823.092$100000$1376537213765.37%1.44Proportional29.31%$26949471749N/AN/Acoensio
922.436$100000$1368455113684.55%1.43Proportional29.54%$26949471768N/AN/Acoensio
1019.079$100000$10108461010.85%1.50Fixed8.91%$808481588N/AHighcoensio

図3：バックテスト結果の例（ランク=10）

図3　バックテスト結果の例（ランク=10）

他の取引パラメータはhttp://www.coensio.com/sts/CoensioTrader1V06TOP.php?table=0&ranklength=100で参照できます。

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/2026

Awesome_Signal_HTF Awesome_Signal_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むAwesome_Signal指標

Accelerator_Signal_HTF Accelerator_Signal_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むAccelerator_Signal指標

BlauTSStochastic BlauTSStochastic

色付きの雲の形のシグナルラインを持つ色ヒストグラムとして実装されているウィリアムブラウのストキャスティクス

BlauTSStochastic_HTF BlauTSStochastic_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むBlauTSStochastic指標