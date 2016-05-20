und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
CoensioTrader1V06 - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1374
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
CoensioTrader1 ist ein offenes, freies, Communitygestütztes, automatisches Handelssystem (ATS) das hauptsächlich auf zwei grundlegenden aber sehr mächten Marktprinzipien beruht: Markttrends und Marktpreisaktion.
Dieses System beruht auf einem "Trendfolge" Prinzip und eröffnet einen Trade nur, wenn bestimmte Marktbedingungen erfüllt sind. Die Trenderkennung basiert auf dem Tages-Double Eponential Moving Average (DEMA) Indikator.
Die erweiterte statistische Untersuchung zeigte, dass ein Markt nur als in einem "Trend" betrachtet werden kann, wenn drei aufeinanderfolgende DEMA-Werte in die gleiche Richtung zeigen. Wenn eine Trendbedingung festgestellt wurde, versucht das System den besten Einstiegspunkt in Richtung des aktuellen Trends zu finden. Der Einstiegspunkt basiert auf dem Bollinger Bänder Indikator und Swing-Low/Swing-High Preisaktion wie unten beschrieben.
Kaufsignale
Das System eröffnet jedesmal einen BUY-Trade wenn:
- Markt ist in "bullisher" Aufwärtstrend Bedingung;
- Preis kommt von unterhalb des unteren Bollinger Bandes;
- Eine "Swing Low" Preisaktion wird festgestellt: Tief -> tieferes Tief -> höheres Tief.
Abb.1. Beispiel für einen BUY Einstieg
Verkaufssignale
Das System eröffnet jedesmal in einen SELL-Trade wenn:
- Markt ist in "bearisher" Abwärtstrend Bedingung;
- Preis kommt von oberhalb des oberen Bollinger Bandes;
- Eine "swing high" Preisaktion wird festgestellt: Hoch -> höheres Hoch -> tieferes Hoch.
Abb.2. Beispiel für einen SELL-Einstieg
Das System wurde in der MQL5 Programmiersprache geschreiben, das bietet die Möglichkeit genaue und realistische Backtest-Analysen für Multi-Currency basierte Handelssysteme durchzuführen.
Der Schlüssel zu einem erfolgreichen Backtest eines Multi-Currency-Systems ist, die "Tick-basierte" Flußkontrolle zu verwerfen und stattdessen eine "Timer-basierte" zu verwenden. Dies verhinderte eine Stagnation für den Fall, dass die Basiswährung des EA keine Preisticks mehr bekommt - zum Beispiel während "ruhiger" Marktstunden. Darüberhinaus hat das System ein gesundes Chance/Risiko-Verhältnis und verwendet einen Trailing "Stoploss" Mechanismus mit konfigurierbarer Trailing-Weite (Verwendung des TrailingStopLossStep Parameters).
Die Lotgröße kann auf eine feste Größe gesetzt werden (Verwendung des LotSize Parametersw), eine proportionale Lotgröße (Verwendung von RiskMax, das auf dem Stoploss Level und Equityrisiko in % basiert), oder eine dynamische Lotgröße (Verwendung des LotBalanceDivider Parameters, der die Lotgröße gemäß der Änderung des Kontostandes anpasst). Außerdem sind zwei verschiedene "Takeprofit"-Aktionen eingebaut: ein Standardlevel basiertes "Takeprofit" und außerdem ein Equity-basiertes "Takeprofit". In Multi-Währungs-Handelssystemen kann die Konto-Equity signifikant über den Kontostand seigen. Dieser Fakt gibt eine Möglichkeit alle Trades zu schließen und den gesamten Profit so wie er ist mitzunehmen. Dieses smarte Verhalten verbessert die Systemprofitabilität dramatisch.
Wie zuvor festgestellt, ist CoensioTrader1 eine freies und offenes Projekt, aber alle CoensioTrader1 Projektmitglieder sollten aktiv zu zukünftigen Systemverbesserungen beitragen.
Um das zu ermöglichen wurde das System so entworfen, dass es möglich ist die Rechenpower aller Projektteilnehmer zu nützen. Daher werden jedes Mal wenn ein Projektteilnehmer eine Systemoptimierung durchführt die Ergebnisse validiert und im Falle von interessanten Ergebnissen die Optimierungsparameter automatisch in die Coensio Server Datenbank hochgeladen und direkt mit anderen Projektteilnehmern geteilt.
Die gewinnbringendsten Ergebnisse werden durch den "CoensioIndex" ausgewählt der wie folgt definiert ist:
wobei BalanceGrowth[%] = 100 * Profit / InitialDeposit
Die Ergebnisse:
|Rang:
|CoensioIndex:
|Ursprüngliche Einzahlung:
|Profit:
|Wachstum:
|ProfitFactor:
|Lotgröße:
|EquityDD:
|BalanceDD:
|Trades:
|MT5 Report:
|Risikolevel:
|User:
|1
|67.44
|$100000
|$15387106
|15387.11%
|1.49
|Proportional
|18.46%
|$2124569
|1714
|N/A
|N/A
|coensio
|2
|47.313
|$100000
|$13949417
|13949.42%
|1.50
|Proportional
|21.01%
|$2124569
|1705
|N/A
|N/A
|coensio
|3
|34.784
|$100000
|$14974811
|14974.81%
|1.46
|Proportional
|25.11%
|$2595423
|1772
|N/A
|N/A
|coensio
|4
|34.599
|$100000
|$6394101
|6394.10%
|1.55
|Proportional
|16.90%
|$955691
|1666
|N/A
|N/A
|coensio
|5
|29.316
|$100000
|$14295499
|14295.50%
|1.46
|Proportional
|26.67%
|$2595423
|1776
|N/A
|N/A
|coensio
|6
|27.997
|$100000
|$14482465
|14482.47%
|1.45
|Proportional
|27.37%
|$2694947
|1746
|N/A
|N/A
|coensio
|7
|24.631
|$100000
|$11281092
|11281.09%
|1.48
|Proportional
|26.06%
|$2050079
|1691
|N/A
|N/A
|coensio
|8
|23.092
|$100000
|$13765372
|13765.37%
|1.44
|Proportional
|29.31%
|$2694947
|1749
|N/A
|N/A
|coensio
|9
|22.436
|$100000
|$13684551
|13684.55%
|1.43
|Proportional
|29.54%
|$2694947
|1768
|N/A
|N/A
|coensio
|10
|19.079
|$100000
|$1010846
|1010.85%
|1.50
|Fixed
|8.91%
|$80848
|1588
|N/A
|High
|coensio
Abb.3. Beispiel eins Backtestergebnisses (Rang=10)
Weitere Tradingparameter sind verfügbar auf: http://www.coensio.com/sts/CoensioTrader1V06TOP.php?table=0&ranklength=100
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/2026
Indikator Accelerator_Signal mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.TrendValue_HTF
Der TrendValue Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
Indikator Awesome_Signal mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.BlauTSStochastic
William Blau's Stochastic Oszillator implementiert als ein Farbhistogramm mit einer Signallinie in Form einer farbigen Wolke.