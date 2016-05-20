CoensioTrader1 ist ein offenes, freies, Communitygestütztes, automatisches Handelssystem (ATS) das hauptsächlich auf zwei grundlegenden aber sehr mächten Marktprinzipien beruht: Markttrends und Marktpreisaktion.

Dieses System beruht auf einem "Trendfolge" Prinzip und eröffnet einen Trade nur, wenn bestimmte Marktbedingungen erfüllt sind. Die Trenderkennung basiert auf dem Tages-Double Eponential Moving Average (DEMA) Indikator.

Die erweiterte statistische Untersuchung zeigte, dass ein Markt nur als in einem "Trend" betrachtet werden kann, wenn drei aufeinanderfolgende DEMA-Werte in die gleiche Richtung zeigen. Wenn eine Trendbedingung festgestellt wurde, versucht das System den besten Einstiegspunkt in Richtung des aktuellen Trends zu finden. Der Einstiegspunkt basiert auf dem Bollinger Bänder Indikator und Swing-Low/Swing-High Preisaktion wie unten beschrieben.

Kaufsignale

Das System eröffnet jedesmal einen BUY-Trade wenn:

Markt ist in "bullisher" Aufwärtstrend Bedingung; Preis kommt von unterhalb des unteren Bollinger Bandes; Eine "Swing Low" Preisaktion wird festgestellt: Tief -> tieferes Tief -> höheres Tief.

Abb.1. Beispiel für einen BUY Einstieg

Verkaufssignale

Das System eröffnet jedesmal in einen SELL-Trade wenn:

Markt ist in "bearisher" Abwärtstrend Bedingung; Preis kommt von oberhalb des oberen Bollinger Bandes; Eine "swing high" Preisaktion wird festgestellt: Hoch -> höheres Hoch -> tieferes Hoch.

Abb.2. Beispiel für einen SELL-Einstieg

Das System wurde in der MQL5 Programmiersprache geschreiben, das bietet die Möglichkeit genaue und realistische Backtest-Analysen für Multi-Currency basierte Handelssysteme durchzuführen.

Der Schlüssel zu einem erfolgreichen Backtest eines Multi-Currency-Systems ist, die "Tick-basierte" Flußkontrolle zu verwerfen und stattdessen eine "Timer-basierte" zu verwenden. Dies verhinderte eine Stagnation für den Fall, dass die Basiswährung des EA keine Preisticks mehr bekommt - zum Beispiel während "ruhiger" Marktstunden. Darüberhinaus hat das System ein gesundes Chance/Risiko-Verhältnis und verwendet einen Trailing "Stoploss" Mechanismus mit konfigurierbarer Trailing-Weite (Verwendung des TrailingStopLossStep Parameters).

Die Lotgröße kann auf eine feste Größe gesetzt werden (Verwendung des LotSize Parametersw), eine proportionale Lotgröße (Verwendung von RiskMax, das auf dem Stoploss Level und Equityrisiko in % basiert), oder eine dynamische Lotgröße (Verwendung des LotBalanceDivider Parameters, der die Lotgröße gemäß der Änderung des Kontostandes anpasst). Außerdem sind zwei verschiedene "Takeprofit"-Aktionen eingebaut: ein Standardlevel basiertes "Takeprofit" und außerdem ein Equity-basiertes "Takeprofit". In Multi-Währungs-Handelssystemen kann die Konto-Equity signifikant über den Kontostand seigen. Dieser Fakt gibt eine Möglichkeit alle Trades zu schließen und den gesamten Profit so wie er ist mitzunehmen. Dieses smarte Verhalten verbessert die Systemprofitabilität dramatisch.

Wie zuvor festgestellt, ist CoensioTrader1 eine freies und offenes Projekt, aber alle CoensioTrader1 Projektmitglieder sollten aktiv zu zukünftigen Systemverbesserungen beitragen. Um das zu ermöglichen wurde das System so entworfen, dass es möglich ist die Rechenpower aller Projektteilnehmer zu nützen. Daher werden jedes Mal wenn ein Projektteilnehmer eine Systemoptimierung durchführt die Ergebnisse validiert und im Falle von interessanten Ergebnissen die Optimierungsparameter automatisch in die Coensio Server Datenbank hochgeladen und direkt mit anderen Projektteilnehmern geteilt.

Die gewinnbringendsten Ergebnisse werden durch den "CoensioIndex" ausgewählt der wie folgt definiert ist:



CoensioIndex = ProfitFactor * BalanceGrowth[%] / EquityDrawDown[%]2

wobei BalanceGrowth[%] = 100 * Profit / InitialDeposit

Die Ergebnisse:

Rang: CoensioIndex: Ursprüngliche Einzahlung: Profit: Wachstum: ProfitFactor: Lotgröße: EquityDD: BalanceDD: Trades: MT5 Report: Risikolevel: User: 1 67.44 $100000 $15387106 15387.11% 1.49 Proportional 18.46% $2124569 1714 N/A N/A coensio 2 47.313 $100000 $13949417 13949.42% 1.50 Proportional 21.01% $2124569 1705 N/A N/A coensio 3 34.784 $100000 $14974811 14974.81% 1.46 Proportional 25.11% $2595423 1772 N/A N/A coensio 4 34.599 $100000 $6394101 6394.10% 1.55 Proportional 16.90% $955691 1666 N/A N/A coensio 5 29.316 $100000 $14295499 14295.50% 1.46 Proportional 26.67% $2595423 1776 N/A N/A coensio 6 27.997 $100000 $14482465 14482.47% 1.45 Proportional 27.37% $2694947 1746 N/A N/A coensio 7 24.631 $100000 $11281092 11281.09% 1.48 Proportional 26.06% $2050079 1691 N/A N/A coensio 8 23.092 $100000 $13765372 13765.37% 1.44 Proportional 29.31% $2694947 1749 N/A N/A coensio 9 22.436 $100000 $13684551 13684.55% 1.43 Proportional 29.54% $2694947 1768 N/A N/A coensio 10 19.079 $100000 $1010846 1010.85% 1.50 Fixed 8.91% $80848 1588 N/A High coensio

Abb.3. Beispiel eins Backtestergebnisses (Rang=10)

Weitere Tradingparameter sind verfügbar auf: http://www.coensio.com/sts/CoensioTrader1V06TOP.php?table=0&ranklength=100