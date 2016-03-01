CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

CoensioTrader1V06 - эксперт для MetaTrader 5

Krzysztof Szymczyk | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3618
Рейтинг:
(40)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

CoensioTrader1 — открытая, свободно распространяемая, коллективно поддерживаемая автоматическая торговая система. Она основывается на двух базовых рыночных принципах. Это рыночный тренд и стратегия price action.

Система опирается на принцип "охоты на тренд" и входит в сделки только когда одновременно возникают несколько рыночных условий. Определение тренда происходит с помощью двойной экспоненциальной скользящей средней (DEMA).

Расширенные статистические исследования показывают, что рынок может быть определен как "трендовый", если хотя бы три расположенные подряд точки DEMA за день идут в одном направлении. В случае, если зафиксировано трендовое состояние рынка, система пробует найти лучшую точку входа в направлении текущего тренда. Точка входа рассчитывается по линиям Боллинджера и по стратегии движения цены swing-low/swing-high, в соответствии с описанием, приведенным ниже.

Сигналы на покупку

Система входит в сделку Buy всякий раз, когда:

  1. на рынке растет "бычий" тренд;
  2. цена отошла вверх от нижней полосы Боллинджера;
  3. зафиксировано движение цены "swing low": Low -> Lower Low -> Higher Low.

Рис.1: Пример входа в BUY.

Рис. 1. Пример входа в BUY

Сигналы к продаже

Система входит в сделку Sell всякий раз, когда:

  1. на рынке царит "медвежий" тренд;
  2. цена отходит вниз от верхней полосы Боллинджера;
  3. отмечено движение цены "swing high": High -> Higher High -> Lower High.

Рис.2: Пример входа в SELL.

Рис.2. Пример входа в Sell

Система написана на языке программирования MQL5, который предоставляет возможность проводить точные и реалистичные бэк-тесты для анализа мультивалютных торговых стратегий.

Ключом к успешному бэк-тесту мультивалютной системы стал отказ от EA, основанного на тиках, и использование основанного на таймере. Это защищает систему от остановки в случае, если базовая валюта советника не принимает ценовые тики — например, во время "тихих" часов на рынке. У системы здоровое соотношение риска/вознаграждения, и она использует трейлинговый механизм стоп-лосса с настраиваемым шагом трейлинга (используется параметр TrailingStopLossStep).

Размер лота может быть установлен фиксированный (используется параметр LotSize), пропорциональный (используется RiskMax, основанный на уровне стоп-лосса и риска эквити в %), или динамический (используется параметр LotBalanceDivider, который меняет размер лота в соответствии с изменениями баланса счета). Помимо этого, система включает два различных типа тейк-профита: основанный на стандартном уровне, и дополнительный, основанный на движении эквити. В мультивалютной торговой системе эквити счета может значительно возрасти над его балансом. Этот факт дает возможность закрыть все сделки и получить текущий профит. Это "разумное" поведение серьезно увеличивает прибыльность системы.

Как уже было сказано выше, CoensioTrader1 — бесплатный и открытый проект, однако все его участники должны вносить активный вклад в совершенствование системы.

Чтобы сделать это возможным, система разработана таким образом, что все участники проекта могут предоставлять ей вычислительные мощности своих компьютеров. Так, каждый раз, когда участник проекта начинает оптимизацию системы, результаты фиксируются, и в случае интересных результатов параметры автоматически загружаются на сервер Coensio, чтобы поделиться ими с другими участниками проекта.

Самые удачные результаты отбираются с использованием "CoensioIndex", рассчитываемого как:

CoensioIndex = ProfitFactor * BalanceGrowth[%] / EquityDrawDown[%]2
где BalanceGrowth[%] = 100 * Profit / Начальный Депозит

Результаты:

Категория:CoensioIndex:Начальный Депозит:Прибыль:Прирост:Профит-фактор:Размер лота:Просадка эквити:Просадка баланса:Сделки:MT5 Отчет:Уровень риска:Пользователь:
167.44$100000$1538710615387.11%1.49Пропорционально18.46%$21245691714N/AN/Acoensio
247.313$100000$1394941713949.42%1.50Пропорционально21.01%$21245691705N/AN/Acoensio
334.784$100000$1497481114974.81%1.46Пропорционально25.11%$25954231772N/AN/Acoensio
434.599$100000$63941016394.10%1.55Пропорционально16.90%$9556911666N/AN/Acoensio
529.316$100000$1429549914295.50%1.46Пропорционально26.67%$25954231776N/AN/Acoensio
627.997$100000$1448246514482.47%1.45Пропорционально27.37%$26949471746N/AN/Acoensio
724.631$100000$1128109211281.09%1.48Пропорционально26.06%$20500791691N/AN/Acoensio
823.092$100000$1376537213765.37%1.44Пропорционально29.31%$26949471749N/AN/Acoensio
922.436$100000$1368455113684.55%1.43Пропорционально29.54%$26949471768N/AN/Acoensio
1019.079$100000$10108461010.85%1.50Фиксированно8.91%$808481588N/AВысокийcoensio

Рис.3: Пример результатоExample of a backtest result (Rank=10)

Fig.3. Example of a backtest result (Rank=10)

Больше торговых параметров доступно здесь: http://www.coensio.com/sts/CoensioTrader1V06TOP.php?table=0&ranklength=100

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/2026

Long Short only EA based on CExpert Long Short only EA based on CExpert

Советник на базе CExpert, позволяющий открывать только длинные или только короткие ордера.

Mercado Aberto Mercado Aberto

Простой индикатор, показывающий время, когда рынок открыт.

FxTrend 25EMA FxTrend 25EMA

FxTrend 25EMA основывается на разнице между значениями EMA 25 в два различных момента времени.

Astro Indicators Astro Indicators

Демонстрируется положение двух планет, их отклонение или просто нахождение в пространстве.