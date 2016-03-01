CoensioTrader1 — открытая, свободно распространяемая, коллективно поддерживаемая автоматическая торговая система. Она основывается на двух базовых рыночных принципах. Это рыночный тренд и стратегия price action.

Система опирается на принцип "охоты на тренд" и входит в сделки только когда одновременно возникают несколько рыночных условий. Определение тренда происходит с помощью двойной экспоненциальной скользящей средней (DEMA).

Расширенные статистические исследования показывают, что рынок может быть определен как "трендовый", если хотя бы три расположенные подряд точки DEMA за день идут в одном направлении. В случае, если зафиксировано трендовое состояние рынка, система пробует найти лучшую точку входа в направлении текущего тренда. Точка входа рассчитывается по линиям Боллинджера и по стратегии движения цены swing-low/swing-high, в соответствии с описанием, приведенным ниже.

Сигналы на покупку

Система входит в сделку Buy всякий раз, когда:

на рынке растет "бычий" тренд; цена отошла вверх от нижней полосы Боллинджера; зафиксировано движение цены "swing low": Low -> Lower Low -> Higher Low.

Рис. 1. Пример входа в BUY

Сигналы к продаже

Система входит в сделку Sell всякий раз, когда:

на рынке царит "медвежий" тренд; цена отходит вниз от верхней полосы Боллинджера; отмечено движение цены "swing high": High -> Higher High -> Lower High.

Рис.2. Пример входа в Sell

Система написана на языке программирования MQL5, который предоставляет возможность проводить точные и реалистичные бэк-тесты для анализа мультивалютных торговых стратегий.

Ключом к успешному бэк-тесту мультивалютной системы стал отказ от EA, основанного на тиках, и использование основанного на таймере. Это защищает систему от остановки в случае, если базовая валюта советника не принимает ценовые тики — например, во время "тихих" часов на рынке. У системы здоровое соотношение риска/вознаграждения, и она использует трейлинговый механизм стоп-лосса с настраиваемым шагом трейлинга (используется параметр TrailingStopLossStep).

Размер лота может быть установлен фиксированный (используется параметр LotSize), пропорциональный (используется RiskMax, основанный на уровне стоп-лосса и риска эквити в %), или динамический (используется параметр LotBalanceDivider, который меняет размер лота в соответствии с изменениями баланса счета). Помимо этого, система включает два различных типа тейк-профита: основанный на стандартном уровне, и дополнительный, основанный на движении эквити. В мультивалютной торговой системе эквити счета может значительно возрасти над его балансом. Этот факт дает возможность закрыть все сделки и получить текущий профит. Это "разумное" поведение серьезно увеличивает прибыльность системы.

Как уже было сказано выше, CoensioTrader1 — бесплатный и открытый проект, однако все его участники должны вносить активный вклад в совершенствование системы. Чтобы сделать это возможным, система разработана таким образом, что все участники проекта могут предоставлять ей вычислительные мощности своих компьютеров. Так, каждый раз, когда участник проекта начинает оптимизацию системы, результаты фиксируются, и в случае интересных результатов параметры автоматически загружаются на сервер Coensio, чтобы поделиться ими с другими участниками проекта.

Самые удачные результаты отбираются с использованием "CoensioIndex", рассчитываемого как:



CoensioIndex = ProfitFactor * BalanceGrowth[%] / EquityDrawDown[%]2

где BalanceGrowth[%] = 100 * Profit / Начальный Депозит

Результаты:

Категория: CoensioIndex: Начальный Депозит: Прибыль: Прирост: Профит-фактор: Размер лота: Просадка эквити: Просадка баланса: Сделки: MT5 Отчет: Уровень риска: Пользователь: 1 67.44 $100000 $15387106 15387.11% 1.49 Пропорционально 18.46% $2124569 1714 N/A N/A coensio 2 47.313 $100000 $13949417 13949.42% 1.50 Пропорционально 21.01% $2124569 1705 N/A N/A coensio 3 34.784 $100000 $14974811 14974.81% 1.46 Пропорционально 25.11% $2595423 1772 N/A N/A coensio 4 34.599 $100000 $6394101 6394.10% 1.55 Пропорционально 16.90% $955691 1666 N/A N/A coensio 5 29.316 $100000 $14295499 14295.50% 1.46 Пропорционально 26.67% $2595423 1776 N/A N/A coensio 6 27.997 $100000 $14482465 14482.47% 1.45 Пропорционально 27.37% $2694947 1746 N/A N/A coensio 7 24.631 $100000 $11281092 11281.09% 1.48 Пропорционально 26.06% $2050079 1691 N/A N/A coensio 8 23.092 $100000 $13765372 13765.37% 1.44 Пропорционально 29.31% $2694947 1749 N/A N/A coensio 9 22.436 $100000 $13684551 13684.55% 1.43 Пропорционально 29.54% $2694947 1768 N/A N/A coensio 10 19.079 $100000 $1010846 1010.85% 1.50 Фиксированно 8.91% $80848 1588 N/A Высокий coensio

Fig.3. Example of a backtest result (Rank=10)

Больше торговых параметров доступно здесь: http://www.coensio.com/sts/CoensioTrader1V06TOP.php?table=0&ranklength=100