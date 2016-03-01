Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
CoensioTrader1V06 - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3618
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
CoensioTrader1 — открытая, свободно распространяемая, коллективно поддерживаемая автоматическая торговая система. Она основывается на двух базовых рыночных принципах. Это рыночный тренд и стратегия price action.
Система опирается на принцип "охоты на тренд" и входит в сделки только когда одновременно возникают несколько рыночных условий. Определение тренда происходит с помощью двойной экспоненциальной скользящей средней (DEMA).
Расширенные статистические исследования показывают, что рынок может быть определен как "трендовый", если хотя бы три расположенные подряд точки DEMA за день идут в одном направлении. В случае, если зафиксировано трендовое состояние рынка, система пробует найти лучшую точку входа в направлении текущего тренда. Точка входа рассчитывается по линиям Боллинджера и по стратегии движения цены swing-low/swing-high, в соответствии с описанием, приведенным ниже.
Сигналы на покупку
Система входит в сделку Buy всякий раз, когда:
- на рынке растет "бычий" тренд;
- цена отошла вверх от нижней полосы Боллинджера;
- зафиксировано движение цены "swing low": Low -> Lower Low -> Higher Low.
Рис. 1. Пример входа в BUY
Сигналы к продаже
Система входит в сделку Sell всякий раз, когда:
- на рынке царит "медвежий" тренд;
- цена отходит вниз от верхней полосы Боллинджера;
- отмечено движение цены "swing high": High -> Higher High -> Lower High.
Рис.2. Пример входа в Sell
Система написана на языке программирования MQL5, который предоставляет возможность проводить точные и реалистичные бэк-тесты для анализа мультивалютных торговых стратегий.
Ключом к успешному бэк-тесту мультивалютной системы стал отказ от EA, основанного на тиках, и использование основанного на таймере. Это защищает систему от остановки в случае, если базовая валюта советника не принимает ценовые тики — например, во время "тихих" часов на рынке. У системы здоровое соотношение риска/вознаграждения, и она использует трейлинговый механизм стоп-лосса с настраиваемым шагом трейлинга (используется параметр TrailingStopLossStep).
Размер лота может быть установлен фиксированный (используется параметр LotSize), пропорциональный (используется RiskMax, основанный на уровне стоп-лосса и риска эквити в %), или динамический (используется параметр LotBalanceDivider, который меняет размер лота в соответствии с изменениями баланса счета). Помимо этого, система включает два различных типа тейк-профита: основанный на стандартном уровне, и дополнительный, основанный на движении эквити. В мультивалютной торговой системе эквити счета может значительно возрасти над его балансом. Этот факт дает возможность закрыть все сделки и получить текущий профит. Это "разумное" поведение серьезно увеличивает прибыльность системы.
Как уже было сказано выше, CoensioTrader1 — бесплатный и открытый проект, однако все его участники должны вносить активный вклад в совершенствование системы.
Чтобы сделать это возможным, система разработана таким образом, что все участники проекта могут предоставлять ей вычислительные мощности своих компьютеров. Так, каждый раз, когда участник проекта начинает оптимизацию системы, результаты фиксируются, и в случае интересных результатов параметры автоматически загружаются на сервер Coensio, чтобы поделиться ими с другими участниками проекта.
Самые удачные результаты отбираются с использованием "CoensioIndex", рассчитываемого как:
где BalanceGrowth[%] = 100 * Profit / Начальный Депозит
Результаты:
|Категория:
|CoensioIndex:
|Начальный Депозит:
|Прибыль:
|Прирост:
|Профит-фактор:
|Размер лота:
|Просадка эквити:
|Просадка баланса:
|Сделки:
|MT5 Отчет:
|Уровень риска:
|Пользователь:
|1
|67.44
|$100000
|$15387106
|15387.11%
|1.49
|Пропорционально
|18.46%
|$2124569
|1714
|N/A
|N/A
|coensio
|2
|47.313
|$100000
|$13949417
|13949.42%
|1.50
|Пропорционально
|21.01%
|$2124569
|1705
|N/A
|N/A
|coensio
|3
|34.784
|$100000
|$14974811
|14974.81%
|1.46
|Пропорционально
|25.11%
|$2595423
|1772
|N/A
|N/A
|coensio
|4
|34.599
|$100000
|$6394101
|6394.10%
|1.55
|Пропорционально
|16.90%
|$955691
|1666
|N/A
|N/A
|coensio
|5
|29.316
|$100000
|$14295499
|14295.50%
|1.46
|Пропорционально
|26.67%
|$2595423
|1776
|N/A
|N/A
|coensio
|6
|27.997
|$100000
|$14482465
|14482.47%
|1.45
|Пропорционально
|27.37%
|$2694947
|1746
|N/A
|N/A
|coensio
|7
|24.631
|$100000
|$11281092
|11281.09%
|1.48
|Пропорционально
|26.06%
|$2050079
|1691
|N/A
|N/A
|coensio
|8
|23.092
|$100000
|$13765372
|13765.37%
|1.44
|Пропорционально
|29.31%
|$2694947
|1749
|N/A
|N/A
|coensio
|9
|22.436
|$100000
|$13684551
|13684.55%
|1.43
|Пропорционально
|29.54%
|$2694947
|1768
|N/A
|N/A
|coensio
|10
|19.079
|$100000
|$1010846
|1010.85%
|1.50
|Фиксированно
|8.91%
|$80848
|1588
|N/A
|Высокий
|coensio
Fig.3. Example of a backtest result (Rank=10)
Больше торговых параметров доступно здесь: http://www.coensio.com/sts/CoensioTrader1V06TOP.php?table=0&ranklength=100
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/2026
Советник на базе CExpert, позволяющий открывать только длинные или только короткие ордера.Mercado Aberto
Простой индикатор, показывающий время, когда рынок открыт.
FxTrend 25EMA основывается на разнице между значениями EMA 25 в два различных момента времени.Astro Indicators
Демонстрируется положение двух планет, их отклонение или просто нахождение в пространстве.