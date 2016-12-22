加入我们粉丝页
CoensioTrader1 是一款开源, 免费, 社区支持的自动交易系统 (ATS), 其主要基于两个基本但非常强大的市场原则: 市场趋势和市场价格行动。
系统遵照 "趋势搜索" 原则, 只有在满足若干种市场条件时才会入场交易。趋势检测基于日线双指数移动平均 (DEMA) 指标。
扩展的统计调查表明, 如果有三个连续日线 DEMA 值指向相同的方向, 行情才可以被认为是 "趋势"。在检测到趋势条件的情况下, 系统尝试在当前趋势的方向上找到最佳入场点。入场点是基于 布林带 指标, 以及波段低点/波段高点价格行动, 如以下期望.
多头信号
系统每次多头交易入场是当:
- 行情处于 "多头" 趋势上行条件;
- 价格自布林带的下边界之下上行;
- 检测到 "波段低点" 价格行为: 最低价 -> 较低的最低价 -> 较高的最低价。
图例.1. 多头入场示例
空头信号
系统每次空头交易入场是当:
- 行情处于 "空头" 趋势下行条件;
- 价格自布林带的上边界之上下行;
- 检测到 "波段高点" 价格行为: 最高价 -> 较高的最高价 -> 较低的最高价。
图例.2. 空头入场示例
系统以 MQL5 编程语言编写, 基于多货币的交易系统, 提供了进行准确、可靠回测分析的可能性。
多币种系统成功回溯测试的关键是放弃 "基于即时报价" 的 EA 流控制, 并使用 "基于计时器"。这可防止 EA 的挂载的基本货币不再接收价格报价的情况下停滞, 例如: 在 "安静" 的市场时间。此外, 系统具有健康的风险/回报率, 且使用可配置步长的尾随 "停止" 机制 (使用 TrailingStopLossStep 参数)。
手数大小可以设置为固定大小 (使用 LotSize 参数), 比例手数大小 (使用 RiskMax, 基于止损级别和净值风险 %) 或动态手数大小 (使用 LotBalanceDivider 参数, 手数大小根据账户余额变化)。除此之外, 系统还包括两个不同的 "止盈" 动作: 基于标准级别的 "止盈" 和另一个基于净值的 "止盈" 动作。在多币种交易系统中, 账户净值可能显著高于账户余额, 这一事实提供了一个所有交易平仓, 并获取当前利润的机会。这种智能行为极大地提高了系统的盈利能力。
综上所述, CoensioTrader1 是一款自由和开放的项目, 不过所有 CoensioTrader1 项目成员都应该为未来的系统改进做出积极贡献。
为了达成这一可能, 系统被设计成能够利用所有项目成员的计算能力。因此, 每当项目成员执行系统优化时, 一旦结果被验证, 且对结果感兴趣的情况下, 优化参数被自动上传到 Coensio 服务器的数据库, 并直接与其它项目成员共享。
选择最有利的结果可使用以下定义的 "CoensioIndex":
此处 余额增长[%] = 100 * 盈利 / 初始本金
结果:
|等级:
|CoensioIndex:
|初始本金:
|利润:
|增长:
|盈利因子:
|手数大小:
|净值回撤:
|余额回撤:
|交易:
|MT5 报告:
|风险级别:
|用户:
|1
|67.44
|$100000
|$15387106
|15387.11%
|1.49
|Proportional
|18.46%
|$2124569
|1714
|N/A
|N/A
|coensio
|2
|47.313
|$100000
|$13949417
|13949.42%
|1.50
|Proportional
|21.01%
|$2124569
|1705
|N/A
|N/A
|coensio
|3
|34.784
|$100000
|$14974811
|14974.81%
|1.46
|Proportional
|25.11%
|$2595423
|1772
|N/A
|N/A
|coensio
|4
|34.599
|$100000
|$6394101
|6394.10%
|1.55
|Proportional
|16.90%
|$955691
|1666
|N/A
|N/A
|coensio
|5
|29.316
|$100000
|$14295499
|14295.50%
|1.46
|Proportional
|26.67%
|$2595423
|1776
|N/A
|N/A
|coensio
|6
|27.997
|$100000
|$14482465
|14482.47%
|1.45
|Proportional
|27.37%
|$2694947
|1746
|N/A
|N/A
|coensio
|7
|24.631
|$100000
|$11281092
|11281.09%
|1.48
|Proportional
|26.06%
|$2050079
|1691
|N/A
|N/A
|coensio
|8
|23.092
|$100000
|$13765372
|13765.37%
|1.44
|Proportional
|29.31%
|$2694947
|1749
|N/A
|N/A
|coensio
|9
|22.436
|$100000
|$13684551
|13684.55%
|1.43
|Proportional
|29.54%
|$2694947
|1768
|N/A
|N/A
|coensio
|10
|19.079
|$100000
|$1010846
|1010.85%
|1.50
|Fixed
|8.91%
|$80848
|1588
|N/A
|High
|coensio
图例.3. 回测结果示例 (等级=10)
更多可用交易参数位于: http://www.coensio.com/sts/CoensioTrader1V06TOP.php?table=0&ranklength=100
