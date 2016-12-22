CoensioTrader1 是一款开源, 免费, 社区支持的自动交易系统 (ATS), 其主要基于两个基本但非常强大的市场原则: 市场趋势和市场价格行动。

系统遵照 "趋势搜索" 原则, 只有在满足若干种市场条件时才会入场交易。趋势检测基于日线双指数移动平均 (DEMA) 指标。

扩展的统计调查表明, 如果有三个连续日线 DEMA 值指向相同的方向, 行情才可以被认为是 "趋势"。在检测到趋势条件的情况下, 系统尝试在当前趋势的方向上找到最佳入场点。入场点是基于 布林带 指标, 以及波段低点/波段高点价格行动, 如以下期望.

多头信号

系统每次多头交易入场是当:

行情处于 "多头" 趋势上行条件; 价格自布林带的下边界之下上行; 检测到 "波段低点" 价格行为: 最低价 -> 较低的最低价 -> 较高的最低价。

图例.1. 多头入场示例

空头信号

系统每次空头交易入场是当:

行情处于 "空头" 趋势下行条件; 价格自布林带的上边界之上下行; 检测到 "波段高点" 价格行为: 最高价 -> 较高的最高价 -> 较低的最高价。

图例.2. 空头入场示例

系统以 MQL5 编程语言编写, 基于多货币的交易系统, 提供了进行准确、可靠回测分析的可能性。

多币种系统成功回溯测试的关键是放弃 "基于即时报价" 的 EA 流控制, 并使用 "基于计时器"。这可防止 EA 的挂载的基本货币不再接收价格报价的情况下停滞, 例如: 在 "安静" 的市场时间。此外, 系统具有健康的风险/回报率, 且使用可配置步长的尾随 "停止" 机制 (使用 TrailingStopLossStep 参数)。

手数大小可以设置为固定大小 (使用 LotSize 参数), 比例手数大小 (使用 RiskMax, 基于止损级别和净值风险 %) 或动态手数大小 (使用 LotBalanceDivider 参数, 手数大小根据账户余额变化)。除此之外, 系统还包括两个不同的 "止盈" 动作: 基于标准级别的 "止盈" 和另一个基于净值的 "止盈" 动作。在多币种交易系统中, 账户净值可能显著高于账户余额, 这一事实提供了一个所有交易平仓, 并获取当前利润的机会。这种智能行为极大地提高了系统的盈利能力。

综上所述, CoensioTrader1 是一款自由和开放的项目, 不过所有 CoensioTrader1 项目成员都应该为未来的系统改进做出积极贡献。 为了达成这一可能, 系统被设计成能够利用所有项目成员的计算能力。因此, 每当项目成员执行系统优化时, 一旦结果被验证, 且对结果感兴趣的情况下, 优化参数被自动上传到 Coensio 服务器的数据库, 并直接与其它项目成员共享。

选择最有利的结果可使用以下定义的 "CoensioIndex":



CoensioIndex = 盈利因子 * 余额增长[%] / 净值回撤[%]2

此处 余额增长[%] = 100 * 盈利 / 初始本金

结果:

等级: CoensioIndex: 初始本金: 利润: 增长: 盈利因子: 手数大小: 净值回撤: 余额回撤: 交易: MT5 报告: 风险级别: 用户: 1 67.44 $100000 $15387106 15387.11% 1.49 Proportional 18.46% $2124569 1714 N/A N/A coensio 2 47.313 $100000 $13949417 13949.42% 1.50 Proportional 21.01% $2124569 1705 N/A N/A coensio 3 34.784 $100000 $14974811 14974.81% 1.46 Proportional 25.11% $2595423 1772 N/A N/A coensio 4 34.599 $100000 $6394101 6394.10% 1.55 Proportional 16.90% $955691 1666 N/A N/A coensio 5 29.316 $100000 $14295499 14295.50% 1.46 Proportional 26.67% $2595423 1776 N/A N/A coensio 6 27.997 $100000 $14482465 14482.47% 1.45 Proportional 27.37% $2694947 1746 N/A N/A coensio 7 24.631 $100000 $11281092 11281.09% 1.48 Proportional 26.06% $2050079 1691 N/A N/A coensio 8 23.092 $100000 $13765372 13765.37% 1.44 Proportional 29.31% $2694947 1749 N/A N/A coensio 9 22.436 $100000 $13684551 13684.55% 1.43 Proportional 29.54% $2694947 1768 N/A N/A coensio 10 19.079 $100000 $1010846 1010.85% 1.50 Fixed 8.91% $80848 1588 N/A High coensio

图例.3. 回测结果示例 (等级=10)

更多可用交易参数位于: http://www.coensio.com/sts/CoensioTrader1V06TOP.php?table=0&ranklength=100