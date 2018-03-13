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Parabolic_TrailingStop - эксперт для MetaTrader 5
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Значение Stop Loss открытой позиции меняется при осуществлении следующих условий:
- Значение индикатора "Parabolic SAR" на индексе 1 больше/меньше цены открытия (для сделок buy и sell, соответственно);
- Значение индикатора "Parabolic SAR" на индексе 1 меньше/больше Low/High бара с индексом 1 (для сделок buy и sell, соответственно);
- Индикатор "Parabolic SAR" на индексе 1 сформирован после времени открытия позиции.
Входные параметры утилиты:
- base_tf - таймфрейм, по которому будет формироваться индикатор "Parabolic SAR" для изменения Stop Loss позиции;
- SAR_step - шаг изменения цены (параметр индикатора "Parabolic SAR", по умолчанию 0.1);
- maximum_step - максимум изменения цены (параметр индикатора "Parabolic SAR", по умолчанию 0.11);
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