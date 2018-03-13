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Советники

Parabolic_TrailingStop - эксперт для MetaTrader 5

Almat Kaldybay
Almat Kaldybay

Almat Kaldybay

4.4 (14)
4 продукта 2 статьи 2 кода 18 комментариев
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Просмотров:
2150
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Значение Stop Loss открытой позиции меняется при осуществлении следующих условий:

  1. Значение индикатора "Parabolic SAR" на индексе 1 больше/меньше цены открытия (для сделок buy и sell, соответственно);
  2. Значение индикатора "Parabolic SAR" на индексе 1 меньше/больше Low/High бара с индексом 1 (для сделок buy и sell, соответственно);
  3. Индикатор "Parabolic SAR" на индексе 1 сформирован после времени открытия позиции.

Входные параметры утилиты:

  • base_tf - таймфрейм, по которому будет формироваться индикатор "Parabolic SAR" для изменения Stop Loss позиции;
  • SAR_step - шаг изменения цены (параметр индикатора "Parabolic SAR", по умолчанию 0.1);
  • maximum_step - максимум изменения цены (параметр индикатора "Parabolic SAR", по умолчанию 0.11);

Входные параметры

Изменение значения Stop Loss открытой позиции

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Советник на базе двух iMA (Moving Average, MA) и одного iSAR (Parabolic SAR). Трейлинг позиций.

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