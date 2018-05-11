コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Parabolic_TrailingStop - MetaTrader 5のためのエキスパート

Almat Kaldybay | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
889
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
次の条件が満たされると、ポジションのストップロス値が変化します。

  1. インデックス1のパラボリックSARの値が始値よりも大きい/小さい（それぞれ、売/買取引の場合）
  2. インデックス1のパラボリックSARの値がインデックス1のバーの安値/高値より小さい/大きい（それぞれ売/買取引の場合）
  3. インデックス1のパラボリックSARがポジション開始時刻後に形成される

ユーティリティの入力は下記です。

  • base_tf - ストップロスのトレールに使用されるパラボリックSAR指標の時間枠
  • SAR_step - 価格変更ステップ（パラボリックSARのパラメータ、デフォルトは0.1）
  • maximum_step - 最大価格変更（パラボリックSARのパラメータ、デフォルトは0.11）

入力パラメータ

Trailing of Stop Loss of an open position（ポジションのストップロスのトレール）

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20201

