次の条件が満たされると、ポジションのストップロス値が変化します。

インデックス1のパラボリックSARの値が始値よりも大きい/小さい（それぞれ、売/買取引の場合） インデックス1のパラボリックSARの値がインデックス1のバーの安値/高値より小さい/大きい（それぞれ売/買取引の場合） インデックス1のパラボリックSARがポジション開始時刻後に形成される

ユーティリティの入力は下記です。