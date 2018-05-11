無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Parabolic_TrailingStop - MetaTrader 5のためのエキスパート
次の条件が満たされると、ポジションのストップロス値が変化します。
- インデックス1のパラボリックSARの値が始値よりも大きい/小さい（それぞれ、売/買取引の場合）
- インデックス1のパラボリックSARの値がインデックス1のバーの安値/高値より小さい/大きい（それぞれ売/買取引の場合）
- インデックス1のパラボリックSARがポジション開始時刻後に形成される
ユーティリティの入力は下記です。
- base_tf - ストップロスのトレールに使用されるパラボリックSAR指標の時間枠
- SAR_step - 価格変更ステップ（パラボリックSARのパラメータ、デフォルトは0.1）
- maximum_step - 最大価格変更（パラボリックSARのパラメータ、デフォルトは0.11）
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20201
