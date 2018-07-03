Pon "Me gusta" y sigue las noticias
DayTime - indicador para MetaTrader 5
El indicador coloca las flechas de señal en los días de la semana y a las horas especificados:
- Si el precio del cierre de la vela que precede la vela definida es menor que el precio de la apertura del día especificado, en esta vela se coloca una flecha arriba;
- Si el precio del cierre de la vela que precede la vela definida es mayor que el precio de la apertura del día especificado, en esta vela se coloca una flecha abajo.
El indicador permite seleccionar el día de la semana a comprobar y la hora de este día, tiene dos parámetros personalizados:
- Day of week - día a comprobar;
- Hour of day - hora del día a comprobar.
Fig. 1 H4, lunes, 8 horas
Fig. 2 H4, lunes, 16 horas
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/20205
