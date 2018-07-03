El indicador coloca las flechas de señal en los días de la semana y a las horas especificados:

Si el precio del cierre de la vela que precede la vela definida es menor que el precio de la apertura del día especificado, en esta vela se coloca una flecha arriba;

Si el precio del cierre de la vela que precede la vela definida es mayor que el precio de la apertura del día especificado, en esta vela se coloca una flecha abajo.

El indicador permite seleccionar el día de la semana a comprobar y la hora de este día, tiene dos parámetros personalizados:

Day of week - día a comprobar;

- día a comprobar; Hour of day - hora del día a comprobar.

Es necesario tomar en cuenta que las flechas no van a colocarse siempre: por ejemplo, si en el gráfico H4 seleccionamos una vela con la hora no múltiple de 4 (3, 11, 7, etc.), entonces en el gráfico H4 no habrá velas con esta hora de apertura, y las flechas no van a colocarse.

Fig. 1 H4, lunes, 8 horas





Fig. 2 H4, lunes, 16 horas