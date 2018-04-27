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Parabolic_TrailingStop - MetaTrader 5EA

Almat Kaldybay
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Almat Kaldybay

4.4 (14)
4 产品 2 文章 2 代码 18 评论
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当满足以下条件时，持仓的止损值会改变:

  1. 索引 1 的抛物线 SAR 值大于/小于开盘价 (分别对应买入和卖出交易);
  2. 索引 1 的抛物线 SAR 值低于/高于索引 1 柱线的最低价/最高价 (分别对应买入和卖出交易);
  3. 索引 1 上的抛物线 SAR 开仓时间之后形成。

该实用工具的输入是:

  • base_tf - 用于尾随停止的抛物线 SAR 指标的时间帧;
  • SAR_step - 价格变化步长 ("抛物线 SAR" 的参数, 默认为 0.1);
  • maximum_step - 最大价格变化 ("抛物线 SAR" 的参数, 默认为 0.11);

输入参数

持仓尾随停止

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20201

Aeron JJN Scalper EA Aeron JJN Scalper EA

放置 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单的智能交易系统。 包括检查订单最小距离点数 (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL)。

趋势 RDS 趋势 RDS

基于最后三根柱线检测趋势。

DayTime DayTime

一款箭头指标，将日线开盘价与一小时收盘价进行比较。

周内日期的颜色 周内日期的颜色

周内日期的彩色直方图。 实用绘图样式 DRAW_COLOR_HISTOGRAM。