当满足以下条件时，持仓的止损值会改变:

索引 1 的抛物线 SAR 值大于/小于开盘价 (分别对应买入和卖出交易); 索引 1 的抛物线 SAR 值低于/高于索引 1 柱线的最低价/最高价 (分别对应买入和卖出交易); 索引 1 上的抛物线 SAR 开仓时间之后形成。

该实用工具的输入是: