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Parabolic_TrailingStop - MetaTrader 5EA
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当满足以下条件时，持仓的止损值会改变:
- 索引 1 的抛物线 SAR 值大于/小于开盘价 (分别对应买入和卖出交易);
- 索引 1 的抛物线 SAR 值低于/高于索引 1 柱线的最低价/最高价 (分别对应买入和卖出交易);
- 索引 1 上的抛物线 SAR 开仓时间之后形成。
该实用工具的输入是:
- base_tf - 用于尾随停止的抛物线 SAR 指标的时间帧;
- SAR_step - 价格变化步长 ("抛物线 SAR" 的参数, 默认为 0.1);
- maximum_step - 最大价格变化 ("抛物线 SAR" 的参数, 默认为 0.11);
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20201
Aeron JJN Scalper EA
放置 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单的智能交易系统。 包括检查订单最小距离点数 (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL)。趋势 RDS
基于最后三根柱线检测趋势。