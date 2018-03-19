Dynamic Momentum Index (DMI) — это RSI с изменяющимся периодом. При использовании настроек по умолчанию период RSI колеблется от 3 до 30. Изменчивость периода делает RSI более отзывчивым к кратковременным движениям цены. Чем выше волатильность цены, тем меньше период. Индикатор интерпретируется так же, как и RSI, но сигналы появляются раньше.

ZigZag separate — MetaTrader 5-версия "чудо-индикатора" для MetaTrader 4, который когда-то плавал по сети.