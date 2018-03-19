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Индикаторы

3 MAs Market - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1829
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Индикатор показывает оценку текущего состояния рынка на основании корреляции между тремя скользящими средними.

При использовании настроек по умолчанию цвета будут следующими:

  • Светло-зеленый — восходящий тренд.
  • Зеленый — возможно начало восходящего тренда.
  • Красный — нисходящий тренд.
  • Оранжевый — возможно начало нисходящего тренда.
  • Серый — изменчивый рынок.

Доступен обычный набор скользящих средних (SMA, EMA, SMMA и LWMA) и стандартный набор цен для их расчета.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20188

Chande's DMI (Dynamic Momentum Index) Chande's DMI (Dynamic Momentum Index)

Dynamic Momentum Index (DMI) — это RSI с изменяющимся периодом. При использовании настроек по умолчанию период RSI колеблется от 3 до 30. Изменчивость периода делает RSI более отзывчивым к кратковременным движениям цены. Чем выше волатильность цены, тем меньше период. Индикатор интерпретируется так же, как и RSI, но сигналы появляются раньше.

ZigZag separate ZigZag separate

ZigZag separate — MetaTrader 5-версия "чудо-индикатора" для MetaTrader 4, который когда-то плавал по сети.

McGinley Dynamic Indicator McGinley Dynamic Indicator

McGinley Dynamic Indicator был разработан Джоном МакГинли и описан в журнале "Journal Of Technical Analysis" Ассоциации аналитиков рынка в 1991 году. Цель этого индикатора — устранить недостатки, найденные у обычных скользящих средних: например, гэпы и "пилу". Результат — индикатор, который следует за средней ценой инструмента и адаптируется к текущей скорости рынка.

Volume Average Volume Average

Давно известный метод анализа объема.