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3 MAs Market - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор показывает оценку текущего состояния рынка на основании корреляции между тремя скользящими средними.
При использовании настроек по умолчанию цвета будут следующими:
- Светло-зеленый — восходящий тренд.
- Зеленый — возможно начало восходящего тренда.
- Красный — нисходящий тренд.
- Оранжевый — возможно начало нисходящего тренда.
- Серый — изменчивый рынок.
Доступен обычный набор скользящих средних (SMA, EMA, SMMA и LWMA) и стандартный набор цен для их расчета.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20188
Dynamic Momentum Index (DMI) — это RSI с изменяющимся периодом. При использовании настроек по умолчанию период RSI колеблется от 3 до 30. Изменчивость периода делает RSI более отзывчивым к кратковременным движениям цены. Чем выше волатильность цены, тем меньше период. Индикатор интерпретируется так же, как и RSI, но сигналы появляются раньше.ZigZag separate
ZigZag separate — MetaTrader 5-версия "чудо-индикатора" для MetaTrader 4, который когда-то плавал по сети.
McGinley Dynamic Indicator был разработан Джоном МакГинли и описан в журнале "Journal Of Technical Analysis" Ассоциации аналитиков рынка в 1991 году. Цель этого индикатора — устранить недостатки, найденные у обычных скользящих средних: например, гэпы и "пилу". Результат — индикатор, который следует за средней ценой инструмента и адаптируется к текущей скорости рынка.Volume Average
Давно известный метод анализа объема.