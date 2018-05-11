コードベースセクション
インディケータ

3 MA市場 - MetaTrader 5のためのインディケータ

3つの移動平均の相関関係に基づいて市場の現在の推定状態を示す指標です。

デフォルト設定を使用している場合、色は次のとおりです。

  • 薄緑 - 上昇トレンド
  • - 上昇トレンドが始まる可能性
  • - 下降トレンド
  • - 下降トレンドが始まる可能性
  • 灰色 - 不安定

利用可能な平均タイプ（SMA、EMA、SMMA、LWMA）と通常の価格セット

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/20188

