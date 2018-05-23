McGinley 动态指标是由 John McGinley 开发的，并且他在1991年的市场技术联盟的技术分析杂志上做了简要介绍。这个指标的目的是解决传统均线中发现的缺陷，如价格分离和鞭锯。结果是一个显着的指标，遵循一个工具的平均价格，同时适应当前的市场速度。

MetaTrader 5 版本的烛形关闭剩余时间（Candle Closing Time Remaining，CCTR) 是一个指标，用于显示活动的烛形将要关闭的剩余的时间。

CCI 是一个很有用的指标，但是它缺少一件东西: 所知的边界. 把反向费舍尔变换加到 CCI 中可以使它在已知边界中振荡，而通过那种方式它有助于评估市场上正在发生什么。

这个指标通过显示当前平衡的颜色显示当前趋势。相反颜色不会显示，直到没有发现趋势 (所以，没有颜色及意思就是开始了反向趋势)