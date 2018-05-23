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3 MAs Market - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
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这个指标根据市场上三个移动平均指标的相互关系估计当前的市场状态。

如果使用默认设置，颜色如下:

  • 浅绿色 - 趋势向上.
  • 绿色 - 可能开始向上趋势.
  • 红色 - 趋势向下.
  • 橙色 - 可能开始向下趋势.
  • 灰色 - 振荡.

可以使用常用的平均类型 (SMA, EMA, SMMA 以及 LWMA)，还有常用的价格集合。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20188

烛形关闭剩余时间 (CCTR) MT5 烛形关闭剩余时间 (CCTR) MT5

MetaTrader 5 版本的烛形关闭剩余时间（Candle Closing Time Remaining，CCTR) 是一个指标，用于显示活动的烛形将要关闭的剩余的时间。

McGinley 动态指标 McGinley 动态指标

McGinley 动态指标是由 John McGinley 开发的，并且他在1991年的市场技术联盟的技术分析杂志上做了简要介绍。这个指标的目的是解决传统均线中发现的缺陷，如价格分离和鞭锯。结果是一个显着的指标，遵循一个工具的平均价格，同时适应当前的市场速度。

反向费舍尔 CCI 反向费舍尔 CCI

CCI 是一个很有用的指标，但是它缺少一件东西: 所知的边界. 把反向费舍尔变换加到 CCI 中可以使它在已知边界中振荡，而通过那种方式它有助于评估市场上正在发生什么。

平衡点 平衡点

这个指标通过显示当前平衡的颜色显示当前趋势。相反颜色不会显示，直到没有发现趋势 (所以，没有颜色及意思就是开始了反向趋势)