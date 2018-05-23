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这个指标根据市场上三个移动平均指标的相互关系估计当前的市场状态。
如果使用默认设置，颜色如下:
- 浅绿色 - 趋势向上.
- 绿色 - 可能开始向上趋势.
- 红色 - 趋势向下.
- 橙色 - 可能开始向下趋势.
- 灰色 - 振荡.
可以使用常用的平均类型 (SMA, EMA, SMMA 以及 LWMA)，还有常用的价格集合。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20188
烛形关闭剩余时间 (CCTR) MT5
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McGinley 动态指标是由 John McGinley 开发的，并且他在1991年的市场技术联盟的技术分析杂志上做了简要介绍。这个指标的目的是解决传统均线中发现的缺陷，如价格分离和鞭锯。结果是一个显着的指标，遵循一个工具的平均价格，同时适应当前的市场速度。