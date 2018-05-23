McGinley 动态指标是由 John McGinley 开发的，并且他在1991年的市场技术联盟的技术分析杂志上做了简要介绍。这个指标的目的是解决传统均线中发现的缺陷，如价格分离和鞭锯。结果是一个显着的指标，遵循一个工具的平均价格，同时适应当前的市场速度。

动态动量指数 (Dynamic Momentum Index, DMI) 是 RSI 的一种变化形式。当使用默认数值时，RSI 对应数值是从3到30。变量时间段可以使 RSI 对短线变化反应更快，价格波动越大，时间段就越短。它可以与 RSI 使用同样的方法来解释，但是会更早地提供信号。