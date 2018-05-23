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烛形关闭剩余时间（Candle Closing Time Remaining, CCTR) MT5 是一个用于显示活动烛形关闭剩余时间的指标。
特性
- 可以修改颜色和大小。
- 可以修改位置 (角落).
- 显示服务器时间(打开或者关闭) [v2].
- 当烛形将要关闭时发出提醒的声音 [v3].
- 简洁的代码.
屏幕截图
这个指标在每周时段将如下显示:
这个指标将在左上角如下显示:
用法小技巧
您可以改变显示时间的位置，按下面的方法设置 location 输入栏位:
- 设置 location 'Top-Left': 将在图表左上角的注释区域显示.
- 设置 location 'Top-Right': 将在图表的右上部份显示.
- 设置 location 'Bottom-Left': 将在图表的左下角部份显示.
- 设置 location 'Bottom-Right': 将在图表的右下角部份显示.
您可以打开或者关闭服务器时间的显示，按下面的方法设置 displayServerTime 参数: [v2]
- 设置 'On': 显示服务器时间.
- 设置 'Off': 不显示服务器时间.
您可以打开或者关闭提醒声音，按照下面的方法设置 playAlert 参数: [v3]
- 设置 'On': 当烛形将要在5秒之内关闭的时候发出声音.- 设置 'Off': 不发出声音.
您也可以设置自己喜欢的声音，通过在customAlertSound 栏位输入名字: [v3]
- 注意，文件必须位于 <terminal_directory<>>\Sounds 或者它的子目录中。只能使用 WAV 文件.
- 如果这个栏位设为空，就会使用默认的声音。
修改记录
- 显示烛形关闭剩余时间. [v1]
- 加上输入栏位来显示服务器时间. [v2]
- 当烛形将要关闭时发出提醒声音. [v3]
- 把输入类型改为可以读取的字符串. [v3]
- 在注释区域内缩短指标的名称. [v3]
MetaTrader 4 版本: https://www.mql5.com/zh/code/11051.
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20185
McGinley 动态指标是由 John McGinley 开发的，并且他在1991年的市场技术联盟的技术分析杂志上做了简要介绍。这个指标的目的是解决传统均线中发现的缺陷，如价格分离和鞭锯。结果是一个显着的指标，遵循一个工具的平均价格，同时适应当前的市场速度。Chande's DMI (动态动量指数)
动态动量指数 (Dynamic Momentum Index, DMI) 是 RSI 的一种变化形式。当使用默认数值时，RSI 对应数值是从3到30。变量时间段可以使 RSI 对短线变化反应更快，价格波动越大，时间段就越短。它可以与 RSI 使用同样的方法来解释，但是会更早地提供信号。
这个指标根据市场上三个移动平均指标的相互关系估计当前的市场状态。反向费舍尔 CCI
CCI 是一个很有用的指标，但是它缺少一件东西: 所知的边界. 把反向费舍尔变换加到 CCI 中可以使它在已知边界中振荡，而通过那种方式它有助于评估市场上正在发生什么。