ポケットに対して
インディケータ

Candle Closing Time Remaining (CCTR) MT5 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Candle Closing Time Remaining (CCTR) MT5はローソク足が閉じられるまでの残り時間を表示する指標です。


特徴

  • 変更可能な色とサイズ
  • 変更可能な位置（隅）
  • サーバ時間の表示（onまたはoff）[v2]
  • ローソク足を閉じるときの警告音の再生[v3]。
  • コードのきれいさ


スクリーンショット

W1時間枠では指標は次のように表示されます。

W1時間枠

左上の位置では指標は次のように表示されます。

4H時間枠- コメント領域


有用性のヒント

location入力フィールドを次のように設定すると、時間表示の位置を変更できます。

  • 'Top-Left': 表示される位置をチャートの左上部分にコメントとして設定
  • 'Top-Right': 表示される位置をチャートの右上部分に設定
  • 'Bottom-Left': 表示される位置をチャートの左下部分に設定
  • 'Bottom-Right': 表示される位置をチャートの右下部分に設定

サーバ時刻の表示はdisplayServerTime を次のように設定してオンまたはオフにすることができます [v2]。

  • 'On': サーバ時刻を表示する
  • 'Off': サーバ時刻を非表示にする

アラート音の再生はplayAlertを次のように設定してオンまたはオフにすることができます[v3]。

  • 'On': ローソク足が5秒以内に終了するときに音を再生する、 'Off': 音を再生しない

customAlertSoundに名前を入力して、お気に入りの音声をアラートとして設定することもできます [v3]。

  • このファイルは<terminal_directory<>>\Soundsまたはそのサブディレクトリに配置する必要があります。WAVファイルのみが再生できます。
  • フィールドを空のままにすると、デフォルト音声が再生されます。


ログの変更

  • キャンドルの残り時間を表示します。[v1]
  • サーバ時刻を表示する入力フィールドを追加[v2]
  • ローソク足が閉じられるときに音声を再生[v3]
  • 入力タイプを読み込み可能な文字列に変更[v3]
  • コメント領域の指標名の短縮[v3]

MetaTrader 4 version: https://www.mql5.com/ja/code/11051.

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/20185

