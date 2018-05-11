無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Candle Closing Time Remaining (CCTR) MT5はローソク足が閉じられるまでの残り時間を表示する指標です。
特徴
- 変更可能な色とサイズ
- 変更可能な位置（隅）
- サーバ時間の表示（onまたはoff）[v2]
- ローソク足を閉じるときの警告音の再生[v3]。
- コードのきれいさ
スクリーンショット
W1時間枠では指標は次のように表示されます。
左上の位置では指標は次のように表示されます。
有用性のヒント
location入力フィールドを次のように設定すると、時間表示の位置を変更できます。
- 'Top-Left': 表示される位置をチャートの左上部分にコメントとして設定
- 'Top-Right': 表示される位置をチャートの右上部分に設定
- 'Bottom-Left': 表示される位置をチャートの左下部分に設定
- 'Bottom-Right': 表示される位置をチャートの右下部分に設定
サーバ時刻の表示はdisplayServerTime を次のように設定してオンまたはオフにすることができます [v2]。
- 'On': サーバ時刻を表示する
- 'Off': サーバ時刻を非表示にする
アラート音の再生はplayAlertを次のように設定してオンまたはオフにすることができます[v3]。
- 'On': ローソク足が5秒以内に終了するときに音を再生する、 'Off': 音を再生しない
customAlertSoundに名前を入力して、お気に入りの音声をアラートとして設定することもできます [v3]。
- このファイルは<terminal_directory<>>\Soundsまたはそのサブディレクトリに配置する必要があります。WAVファイルのみが再生できます。
- フィールドを空のままにすると、デフォルト音声が再生されます。
ログの変更
- キャンドルの残り時間を表示します。[v1]
- サーバ時刻を表示する入力フィールドを追加[v2]
- ローソク足が閉じられるときに音声を再生[v3]
- 入力タイプを読み込み可能な文字列に変更[v3]
- コメント領域の指標名の短縮[v3]
MetaTrader 4 version: https://www.mql5.com/ja/code/11051.
