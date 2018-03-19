Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Candle Closing Time Remaining (CCTR) MT5 - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 10426
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Candle Closing Time Remaining (CCTR) MT5 показывает время, оставшееся до закрытия свечи.
Функции
- Настраиваемые цвет и размер.
- Можно изменять месторасположение индикатора (в каком углу графика он находится).
- Возможность отображения серверного времени (on или off) [v2].
- Проигрывает звуковой сигнал, когда свеча приближается к закрытию [v3].
- Чистый код.
Скриншоты
На недельном таймфрейме индикатор отображается так:
В левом верхнем углу индикатор отображается так:
Советы по использованию
Вы можете изменять расположение индикатора на экране, настроив входную переменную location следующим образом:
- 'Top-Left': индикатор будет отображаться в верхнем левом углу графика.
- 'Top-Right': индикатор будет отображаться в верхнем правом углу графика.
- 'Bottom-Left': индикатор будет отображаться в нижнем левом углу графика.
- "Bottom-Right': индикатор будет отображаться в нижнем правом углу графика.
Вы можете включить или отключить отображение серверного времени с помощью настройки displayServerTime следующим образом: [v2]
- 'On': отображать серверное время.
- 'Off': не отображать серверное время.
Вы можете включить или отключить проигрывание звукового сигнала в настройке playAlert: [v3]
- 'On': проигрывать звук, когда свеча закроется менее чем через 5 секунд.
- 'Off': не проигрывать звук.
Также вы можете установить свой любимый звуковой сигнал для алерта, введя его название в параметр customAlertSound: [v3]
- Обратите внимание, что файл должен находиться в <terminal_directory<>>\Sounds или ее подкаталоге. Проигрываются только WAV-файлы.
- Если вы оставите поле пустым, будет проигрываться звуковой сигнал по умолчанию.
Лог изменений
- Отображение времени, оставшегося до закрытия свечи. [v1]
- Добавление параметра для отображения серверного времени. [v2]
- Проигрывание звукового алерта перед закрытием свечи. [v3]
- Изменены типы входных переменных на строковые. [v3]
- Укорочено название индикатора в разделе комментариев. [v3]
Версия для MetaTrader 4: https://www.mql5.com/ru/code/11051.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20185
CCI — очень полезный индикатор. Но ему не хватает одной вещи: установленного диапазона. Добавление обратного преобразования Фишера к CCI заставляет его изменяться в границах известного диапазона. Это помогает в оценке текущей ситуации на рынке.Volume Average percent
Это нормализованная версия, показывающая объем в процентах по сравнению со средним объемом за выбранный период.
Индикатор показывает текущий тренд путем цветового отображения текущего баланса продавцов и покупателей. Противоположный цвет не отображается, пока не становится трендом (следовательно, отсутствие цвета означает, что преобладает противоположный тренд).Hull MACD
В этой версии для расчета MACD используется не EMA, как в оригинальной версии Джералда Аппеля, а скользящая средняя Халла (Hull Moving Average). Это делает ее быстрее, чем версия с EMA. Она подходит как для скальпинга, так и для трендовых технологий торговли (если используются более длинные периоды расчета).