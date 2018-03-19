CCI — очень полезный индикатор. Но ему не хватает одной вещи: установленного диапазона. Добавление обратного преобразования Фишера к CCI заставляет его изменяться в границах известного диапазона. Это помогает в оценке текущей ситуации на рынке.

Это нормализованная версия, показывающая объем в процентах по сравнению со средним объемом за выбранный период.