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Индикаторы

Candle Closing Time Remaining (CCTR) MT5 - индикатор для MetaTrader 5

Foad Tahmasebi
Foad Tahmasebi

Foad Tahmasebi

2 кода 4 комментария
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Просмотров:
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Рейтинг:
(63)
Опубликован:
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Индикатор Candle Closing Time Remaining (CCTR) MT5 показывает время, оставшееся до закрытия свечи.

Функции

  • Настраиваемые цвет и размер.
  • Можно изменять месторасположение индикатора (в каком углу графика он находится).
  • Возможность отображения серверного времени (on или off) [v2].
  • Проигрывает звуковой сигнал, когда свеча приближается к закрытию [v3].
  • Чистый код.


Скриншоты

На недельном таймфрейме индикатор отображается так:

Weekly timeframe

В левом верхнем углу индикатор отображается так:

4H timeframe - comment area


Советы по использованию

Вы можете изменять расположение индикатора на экране, настроив входную переменную location следующим образом:

  • 'Top-Left': индикатор будет отображаться в верхнем левом углу графика.
  • 'Top-Right':  индикатор будет отображаться в верхнем правом углу графика.
  • 'Bottom-Left':  индикатор будет отображаться в нижнем левом углу графика.
  • "Bottom-Right':  индикатор будет отображаться в нижнем правом углу графика.

Вы можете включить или отключить отображение серверного времени с помощью настройки displayServerTime следующим образом: [v2]

  • 'On': отображать серверное время.
  • 'Off': не отображать серверное время.

Вы можете включить или отключить проигрывание звукового сигнала в настройке playAlert: [v3]

  • 'On': проигрывать звук, когда свеча закроется менее чем через 5 секунд.
  • 'Off': не проигрывать звук.

Также вы можете установить свой любимый звуковой сигнал для алерта, введя его название в параметр customAlertSound: [v3]

  • Обратите внимание, что файл должен находиться в <terminal_directory<>>\Sounds или ее подкаталоге. Проигрываются только WAV-файлы.
  • Если вы оставите поле пустым, будет проигрываться звуковой сигнал по умолчанию.

Лог изменений

  • Отображение времени, оставшегося до закрытия свечи. [v1]
  • Добавление параметра для отображения серверного времени. [v2]
  • Проигрывание звукового алерта перед закрытием свечи. [v3]
  • Изменены типы входных переменных на строковые. [v3]
  • Укорочено название индикатора в разделе комментариев. [v3]

Версия для MetaTrader 4: https://www.mql5.com/ru/code/11051.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20185

Inverse Fisher CCI Inverse Fisher CCI

CCI — очень полезный индикатор. Но ему не хватает одной вещи: установленного диапазона. Добавление обратного преобразования Фишера к CCI заставляет его изменяться в границах известного диапазона. Это помогает в оценке текущей ситуации на рынке.

Volume Average percent Volume Average percent

Это нормализованная версия, показывающая объем в процентах по сравнению со средним объемом за выбранный период.

Point of Balance Point of Balance

Индикатор показывает текущий тренд путем цветового отображения текущего баланса продавцов и покупателей. Противоположный цвет не отображается, пока не становится трендом (следовательно, отсутствие цвета означает, что преобладает противоположный тренд).

Hull MACD Hull MACD

В этой версии для расчета MACD используется не EMA, как в оригинальной версии Джералда Аппеля, а скользящая средняя Халла (Hull Moving Average). Это делает ее быстрее, чем версия с EMA. Она подходит как для скальпинга, так и для трендовых технологий торговли (если используются более длинные периоды расчета).