Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
StochasticMomentum - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1239
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Dos indicadores en uno: momentum y estocástico:
- Si se aplica el suavizado, es el momentum estocástico medio (ASM);
- Si no se aplica, es el momentum estocástico (SM).
Tiene ocho parámetros personalizados:
- Period - período del estocástico;
- Signal - período de la línea de señal;
- Method - método del cálculo de la línea de señal;
- Smooth - suavizado (Yes/No);
- First MA period - período del cálculo de la МА suavizada primaria;
- First MA method - método del cálculo de la МА suavizada primaria;
- Second MA period - período del cálculo de la МА suavizada secundaria;
- Second MA method - método del cálculo de la МА suavizada secundaria.
Fig. 1 Momentum estocástico medio (hay suavizado)
Fig. 2 Momentum estocástico (no hay suavizado)
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/20160
Histograma de color para los precios High/Low.CCI_Dots
El indicador coloca las marcas de señal cuando el indicador CCI cruza su línea cero.
Indicador-oscilador IDayIIndex (Intraday Intensity Index) - índice de la intensidad intradía.IEEE Floating-Point Decoder
Muestra el valor actual registrado de un número con punto flotante (por ejemplo, float, double), con alta precisión (hasta varios dígitos decimales). Eso ayuda a rastrear el valor exacto de los números con punto flotante para otros programas MQL5.