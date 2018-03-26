CodeBaseSecciones
StochasticMomentum - indicador para MetaTrader 5

Dos indicadores en uno: momentum y estocástico:

  • Si se aplica el suavizado, es el momentum estocástico medio (ASM);
  • Si no se aplica, es el momentum estocástico (SM).

Tiene ocho parámetros personalizados:

  • Period - período del estocástico;
  • Signal - período de la línea de señal;
  • Method - método del cálculo de la línea de señal;
  • Smooth - suavizado (Yes/No);
  • First MA period - período del cálculo de la МА suavizada primaria;
  • First MA method - método del cálculo de la МА suavizada primaria;
  • Second MA period - período del cálculo de la МА suavizada secundaria;
  • Second MA method - método del cálculo de la МА suavizada secundaria.

Fig. 1 Momentum estocástico medio (hay suavizado)

Fig. 2 Momentum estocástico (no hay suavizado)

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/20160

