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Индикаторы

StochasticMomentum - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1596
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Два индикатора в одном - моментум и стохастик:

  • Если применяется сглаживание, то это средний стохастический моментум (ASM);
  • Если нет, то это стохастический моментум (SM).

Индикатор имеет восемь настраиваемых параметров:

  • Period - период стохастика;
  • Signal - период сигнальной линии;
  • Method - метод расчета сигнальной линии;
  • Smooth - сглаживание (Yes/No);
  • First MA period - период расчета первичной сглаживающей МА;
  • First MA method - метод расчета первичной сглаживающей МА;
  • Second MA period - период расчета вторичной сглаживающей МА;
  • Second MA method - метод расчета вторичной сглаживающей МА.

Рис.1 Средний стохастический моментум (сглаживание есть)

Рис.1 Средний стохастический моментум (сглаживание есть)


Рис.2 Стохастический моментум (сглаживания нет)

Рис.2 Стохастический моментум (сглаживания нет)

HL_MA_Band HL_MA_Band

Цветная гистограмма по High/Low ценам.

CCI_Dots CCI_Dots

Индикатор ставит на графике цены сигнальные метки в момент пересечения индикатором CCI своей нулевой линии.

IDayIIndex IDayIIndex

Индикатор-осциллятор IDayIIndex (Intraday Intensity Index) - индекс внутридневной интенсивности.

VSI VSI

VSI (Volatility Switch Indicator) - индикатор изменения волатильности.