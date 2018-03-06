Два индикатора в одном - моментум и стохастик:

Если применяется сглаживание, то это средний стохастический моментум (ASM);

Если нет, то это стохастический моментум (SM).

Индикатор имеет восемь настраиваемых параметров:

Period - период стохастика;

- период стохастика; Signal - период сигнальной линии;

- период сигнальной линии; Method - метод расчета сигнальной линии;

- метод расчета сигнальной линии; Smooth - сглаживание (Yes/No);

- сглаживание (Yes/No); First MA period - период расчета первичной сглаживающей МА;

- период расчета первичной сглаживающей МА; First MA method - метод расчета первичной сглаживающей МА;

- метод расчета первичной сглаживающей МА; Second MA period - период расчета вторичной сглаживающей МА;

- период расчета вторичной сглаживающей МА; Second MA method - метод расчета вторичной сглаживающей МА.

Рис.1 Средний стохастический моментум (сглаживание есть)





Рис.2 Стохастический моментум (сглаживания нет)