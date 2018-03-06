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StochasticMomentum - индикатор для MetaTrader 5
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Два индикатора в одном - моментум и стохастик:
- Если применяется сглаживание, то это средний стохастический моментум (ASM);
- Если нет, то это стохастический моментум (SM).
Индикатор имеет восемь настраиваемых параметров:
- Period - период стохастика;
- Signal - период сигнальной линии;
- Method - метод расчета сигнальной линии;
- Smooth - сглаживание (Yes/No);
- First MA period - период расчета первичной сглаживающей МА;
- First MA method - метод расчета первичной сглаживающей МА;
- Second MA period - период расчета вторичной сглаживающей МА;
- Second MA method - метод расчета вторичной сглаживающей МА.
Рис.1 Средний стохастический моментум (сглаживание есть)
Рис.2 Стохастический моментум (сглаживания нет)
HL_MA_Band
Цветная гистограмма по High/Low ценам.CCI_Dots
Индикатор ставит на графике цены сигнальные метки в момент пересечения индикатором CCI своей нулевой линии.
IDayIIndex
Индикатор-осциллятор IDayIIndex (Intraday Intensity Index) - индекс внутридневной интенсивности.VSI
VSI (Volatility Switch Indicator) - индикатор изменения волатильности.